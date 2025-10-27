Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にエアブラシが追加された。開催期間は11月4日23時59分まで。

今回のセールでは、OasserやCOLOR PEAK、DAIDAIZAI、DePesなど、各社の製品がお買い得価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Oasser エアブラシ セット

エアブラシとミニコンプレッサーのセット。ミニコンプレッサーは、ダイヤルを回すだけで圧力を無段階に調整できる。無段階圧力制御タイプで、より高い圧力によって、圧縮した空気をエアブラシに送ることで、希釈された塗料を霧状にする。2-36PSI圧力によって、色の軽度や明暗などの細かい違いを表現。

ダブルアクション式エアブラシは塗料の噴き出し量や線の幅を自由にコントロールすることができる。0.2、0.3、0.5mmのニードル、ノズル、ノズルキャップが付属しているので、幅広い用途に対応する。

DePes エアブラシ コンプレッサー (スターター片手拳銃モデル)

最大0.28Mpaで、メタリック塗装も楽にこなせる。静音設計オートスイッチを搭載。静音設計オートスイッチ搭載と静音設計でリビングモデラーも気兼ねなく充電式エアブラシを使用できる。

エアブラシワークス エアブラシコンプレッサー エアブラシセット

ミニコンプレッサー AW-C1は、12V/2Aの24W出力でエアーを供給。最大圧力は付属のエアブラシAW-103に最適な0.16MPaに調整済みのため電源をONにするだけで使える。AWシリーズ（口径0.2～0.8mm）全機種に対応し、精密アートからプラモデルまで広い面積もスムーズに吹ける。

アブラシ AW-103は、 口径0.3mm・カップ7c、低圧でも吹き付け可能なため、初心者でも引き過ぎミスを抑えることができる。