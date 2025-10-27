全自動麻雀卓 牌28mm 座卓式 ワインレッド

Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にTOP FILMの全自動麻雀卓が追加された。開催期間は11月4日23時59分まで。

今回のセールでは、椅子が不要で場所を選ばず設置できるハーフレッグタイプや、スムーズな対局をサポートするデジタル表記タイプなどがラインナップしている。いずれも静音仕様で、移動に便利なキャスターが付いている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

全自動麻雀卓 牌28mm 座卓式 ワインレッド

狭い部屋でも設置が可能な全自動麻雀台。遊ばない時はコンパクトになり空きスペースに収納できる。キャスター付きなので移動も楽に行なえる。「牌トレー」も付属しているため、折りたたんだ際に邪魔になる牌を片付けることもできる。

ドリンクホルダー(灰皿付き)やスマートフォン置きを標準装備。さらにUSB充電ケーブルも付属しているため、充電しながら麻雀を楽しむことができる。また、リーチ棒を設置する穴が有るため、誤って牌と一緒にリーチ棒を入れて故障の原因となる心配もない。

全自動麻雀卓 牌28mm デジタル表記 アルミ脚 ホワイト

最新のデジタル技術を搭載した全自動麻雀卓。ボタンひとつで配牌や親決めなどを自動で行なう。ゲーム進行状況はデジタル画面に表示されるため見やすく、スムーズな対局をサポートする。また、ゲーム中に散らかりがちな点棒をスムーズに収納でき、スッキリとした卓上を維持できる。各席にUSBポート充電口が搭載されており、スマートフォンの充電切れを気にせず、長時間の対局を楽しめる。