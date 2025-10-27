TERU¡¡¼«¿ÈÌ¿Ì¾¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¤¬JRA¥Ç¥Ó¥å¡¼ÀïV¡¡ÇÏ·ôÂçÎÌ¹ØÆþ¡Ö¤ª¤¤¤¯¤éËü±ßÌÙ¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖGLAY¡×¤ÎTERU¡Ê54¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£26Æü¡¢¼«¿È¤¬Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¡Ê²´2¡áÌðºî¡¢Éã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¤¬µþÅÔ5R¡Ê¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢½é¿ØV¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³°¤ì¤¿¤éÇÛ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤È¤·¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¤ÎÇÏ·ô¤ò8ËçÊÂ¤Ù¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ª¤¤¤¯¤éËü±ßÌÙ¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡26Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖGENTEN¡¡HAKODATE¤ÎËþÊ¢¿©Æ²¤Î²ó¤ËÍ§¾ð½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®ÅÄ¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¿ôÇ¯Á°¡¢º£¸å½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ë»ÆÇÏ¤ËÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ÎÌ¿Ì¾¤Ê¤ó¤Æ°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤Ç¹Í¤¨¤Ë¹Í¤¨¤¿µó¶ç¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÌ¾¤Î¡Ø¾ÈÉ§¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï½é¾¡Íø¡ª¡¡´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡¥Æ¥ë¥Ò¥³¥¦¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡Á¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£