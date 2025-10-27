ドジャース・大谷翔平投手が１７日（日本時間１８日）のリーグ優勝決定シリーズ第４戦（対ブルワーズ）で放った飛距離４６９フィート（約１４２・９メートル）の“場外弾”を記念するプレートなどが２６日（同２７日）までに設置されていた。記念プレートのほかにも、打球が直撃したコンコース屋根の各支柱に設置されている「伝説のドジャーの瞬間」という展示に「大谷の３発＆６回０封１０Ｋ」が新たに追加された。

ワールドシリーズは２７日（同２８日）から、場所をカナダのトロントから米ロサンゼルスに移し、第３戦を行う。日本時間２７日は移動日で、両軍がドジャースタジアムで調整を行った。

リーグ優勝決定シリーズ第４戦（対ブルワーズ）で先発登板した大谷は、３本塁打１０奪三振の歴史的な活躍を見せた。３本のうち２本目の本塁打が、右翼席コンコースの屋根を直撃して球場外に飛び出す破格の一発。推定飛距離約１４２・９メートルだった。

大谷の「伝説の瞬間」の展示には「リーグ王者決定シリーズＭＶＰの大谷翔平が３本塁打（うち１つは場外）し、６回無失点１０奪三振を挙げた。対ブルワーズ第４戦」との解説文とともに、打球を見届ける大谷の姿がプリントされている。

今ポストシーズンでは８日に同球場で行われた地区シリーズ第３戦でシュワバー（フィリーズ）が山本由伸投手から放った屋根直撃弾も場外弾と認定され、記念プレートが設置されている。