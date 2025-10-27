中国・南京の港に積み上がる輸送コンテナ＝７月６日/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）米国のスコット・ベッセント財務長官は２６日、中国代表団との「非常に良い」貿易交渉を経て、中国に対する関税がエスカレートする可能性は実質的になくなったと述べた。

米国のドナルド・トランプ大統領は、中国のレアアース（希土類）輸出規制をめぐり、１１月１日から中国に対して１００％の追加関税を課すと脅しており、米中間の緊張が高まっていた。

ベッセント長官は２６日、ＣＢＳニュースの番組の中で、マレーシアで２日間にわたって行われた中国との貿易交渉を経て、関税の脅威は「なくなった」と指摘。「非常に良い２日間の交渉だった。予定されていた１００％の追加関税は、実質的になくなったと考える」と述べ、「１００％の脅威も、中国が直ちに世界的な輸出規制を課す脅威も消えたと考える」と言い添えた。

中国国営メディアは同日、米中が「相互の懸念」への対応をめぐり「基本的コンセンサス」に達したと伝えた。

トランプ大統領は、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会議に関連して韓国で中国の習近平（シーチンピン）国家主席と会談する見通し。中国側は現時点でまだこの会談について確認していないものの、ベッセント財務長官は「首脳会談の舞台が整った」とコメントしている。