雀華 全自動麻雀卓 3人打ち対応 33mm牌 赤牌付「ZD-BLACK-JH33」

Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品に雀華の家庭用全自動麻雀卓が追加された。

セールでは、3人打ちに対応し、33mm牌を採用した「ZD-BLACK-JH33」、「zd-f-hx33」のほか、28ミリ牌を採用しコンパクト設計の「WZD-QB2828」など様々なタイプがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

雀華 全自動麻雀卓 3人打ち対応 33mm牌 赤牌付「ZD-BLACK-JH33」

自動でシャッフルし、点数表示機能付きでスムーズなゲーム進行を実現。三人麻雀や四人麻雀に対応し、プロ仕様の機能を家庭でも楽しめる。

雀華 全自動麻雀卓 3人打ち対応 33mm牌 赤牌付「zd-f-hx33」

三人麻雀や四人麻雀に対応した、プロ仕様の機能を家庭でも楽しめる家庭用全自動麻雀卓。サイコロパネルが、捨牌もならべやすい四角型になっている。

全自動麻雀卓 折りたたみ 28ミリ牌対応「WZD-QB2828」

約37kgで、サイドパネルの組立も不要の薄型軽量全自動雀卓。28mmの麻雀牌を使用し、自動でシャッフル・配牌まで行なえる。初心者でも使いやすい操作性で、家庭からプロユースまで幅広く対応可能となっている。