Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品に加湿器が追加された。開催期間は11月4日23時59分まで。

今回のセールでは、三菱電機のスチームファン蒸発式「roomist」とダイニチのハイブリッド加湿器がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

三菱電機 スチームファン蒸発式「roomist」

吸い上げた水だけを加熱・蒸発する。加湿立ち上がりがスピーディで、蒸気の吹出し温度は、送風ファンにより空気とミキシングされ55度以下。蒸発布が、スケール(水に含まれるミネラル分等)を取り除く。木造和室は20畳まで、プレハブ洋室は33畳まで対応。

ダイニチ ハイブリッド加湿器 HD-ELXC1202-S

送風の「気化式」とヒーターで加湿をアシストする「温風気化式」を組み合わせたハイブリッド式。湿度に応じて2つの方式を使い分ける。適用床面積は木造和室で20畳、プレハブ洋室で33畳。