レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が26日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。自動車レース「スーパー耐久第6戦岡山大会」での様子を投稿した。

真っ赤なコートバージョンのコスチューム姿でカードレースに座ったり、バックショットなどを公開。エナメル素材のミニワンピースにニーハイロングブーツで“絶対領域”も披露し、「SUPER耐久岡山戦 ありがとうございました」と感謝の気持ちをつづった。

ファンやフォロワーからも「エナメルレッドガール」「カッコいい」「お美しいです」「可愛過ぎだよ〜」「SUPPER BEAUTY FOOT」「バックもいいね」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍しているが、今季限りでの卒業を発表した。