宇賀神メグアナ、“リアムとノエルのハグ”に感無量「まさか生きているうちに見られるなんて」
TBSの宇賀神メグアナ（29歳）が、10月27日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。英ロックバンド・オアシスが25日、26日に東京ドームで行った、16年ぶりの来日公演の興奮を伝えた。
この日、番組のエンタメコーナーで、オアシス来日公演の様子を伝える中で、実際にライブを鑑賞した宇賀神アナは「16年ぶりの日本公演で、日本語で、リアムが『ありがとう』って言ってくれたんですよ！」と話し、「『ドント・ルック・バック・イン・アンガー』の大合唱、『スーパーソニック』も全部歌いましたよ！」と興奮気味に語る。
公演の映像を見ながら、月曜レギュラーのフリーアナウンサー・川田裕美が「これほんとに、お客さんに『どうぞ！』っていう感じで。ご本人が歌わずに、もうみんなに？」と聞かれると、宇賀神アナは「そうなんです。サビも全員で、東京ドーム全体で歌うっていうのが、本当に最高の空間でした」とコメント。
また、川田が「どの部分が一番良かったですか？」とたずねると、宇賀神アナは「えー！でもやっぱり最後に、リアムとノエルがハグしたところ。まさか生きているうちに見られるなんて思わなかったので」と感無量、川田から「“メグ・ギャラガー”も感動してますね」と言われ、「ギャラガー兄弟に入れてくれるんですか！？ 最高の空間でしたね。これまだ語ってて良いんですか？」と止まらない宇賀神アナだった。
この日、番組のエンタメコーナーで、オアシス来日公演の様子を伝える中で、実際にライブを鑑賞した宇賀神アナは「16年ぶりの日本公演で、日本語で、リアムが『ありがとう』って言ってくれたんですよ！」と話し、「『ドント・ルック・バック・イン・アンガー』の大合唱、『スーパーソニック』も全部歌いましたよ！」と興奮気味に語る。
また、川田が「どの部分が一番良かったですか？」とたずねると、宇賀神アナは「えー！でもやっぱり最後に、リアムとノエルがハグしたところ。まさか生きているうちに見られるなんて思わなかったので」と感無量、川田から「“メグ・ギャラガー”も感動してますね」と言われ、「ギャラガー兄弟に入れてくれるんですか！？ 最高の空間でしたね。これまだ語ってて良いんですか？」と止まらない宇賀神アナだった。