ダイキン【ウイルス対策】加湿 空気清浄機 2025年モデル MCK555A-W

Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品に空気清浄機が追加された。

セールでは、コンパクトなデザインで様々な場所に設置可能なシャープの「FU-SC01-W」や、1台3役のシンプルモデルで年間を通して使用できるDysonの空気清浄ファンヒーター「HP10 BN AM」Amazon限定モデル、静電気フィルタ式空気清浄機「BelleAir（ベルエール）」（BA-600）などが期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

シャープ 空気清浄機「FU-SC01-W」

本体高さ330mmというコンパクトデザインの空気清浄機。玄関やキッチン、トイレなど場所を選ばず設置可能となっている。ボタン配置がシンプルで使いやすい設計。就寝時にもぴったりなナイトライトボタンを搭載し、寝室用としても使用できる。

ダイソン 空気清浄ファンヒーター ブラック／ニッケル（HP10 BN AM）【Amazon.co.jp限定】

冬はヒーター、夏は扇風機、一年中空気清浄機として活躍する、1台3役のシンプルモデル。羽根のないデザインで、子供やペットがいても安心して使用できる。羽根がないため手入れも簡単。本商品はAmazon限定モデルで、クリーニングクロスが付属する。

静電気フィルタ式空気清浄機「BelleAir（ベルエール）」（BA-600）

静電気により発生するクーロン力により微粒子を除去する方式の空気清浄機。CO2センサーとPM2.5センサーのダブルセンサー搭載し、最大43畳まで対応する。使いやすいタッチパネル採用し簡単に操作できる。