ダイアン津田、休みに“プロ級”本格ラーメンに「凄い」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏の妻・りえが26日までに、オフィシャルブログを更新。
夏休みの一日、夫が自宅で“本格ラーメン”を仕込んでいた様子を明かし、その出来栄えにファンから反響を呼んでいる。
23日、りえは「ラーメン」と題してブログを更新。「夏休みの１日 お休みだった旦那ー」と切り出し、「子どもたちは遊んでくれないのでラーメンを仕込んでました」と明かし、黒Tシャツ姿の津田が真剣な表情でラーメンを食べる姿や、白ねぎを添えた鶏チャーシュー入りのスープ麺の写真を公開した。
りえによると、津田は鶏ガラからじっくりスープを煮込み、チャーシューも２本分を自家製で仕上げたそうで「まぁ丁寧に丁寧に作ってました」とその几帳面ぶりを称賛。「ちゃんとした写真がない…美味しそうにとれませんが…おいしかったで!!!!」と満足げにつづった。
さらに翌日には「こどもたちとラーメン楽しみまし!!」とも報告し、家族で津田特製ラーメンを味わったことを明かしている。
この投稿にファンから「自家製ラーメン凄い」「めっちゃ美味しそう」「お休み満喫してて良いですね」「凄い！本格的」などの声が寄せられている。
