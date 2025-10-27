ドジャース専属カメラマンのジョン・スーフー氏が２６日（日本時間２７日）、自身のインスタグラムを更新。ブルージェイズとのワールドシリーズ第２戦で完投勝利を飾った山本由伸投手の舞台裏写真を公開した。

反響を集めているのが、試合後、佐々木朗希投手や球団関係者が山本由伸に土下座をして迎えている写真。「最敬礼」を表す佐々木らの姿に、山本も右手を挙げて応えている。

山本は同戦でポストシーズン２戦連続完投勝利の離れ業。敵地で大きな白星を挙げ、１勝１敗のタイに戻した。

一方、ポストシーズンではリリーフとして活躍する佐々木。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦後の会見では、重圧との戦いに「毎回完投してくれないかなと願いながら、ずっと試合みてます」と笑いを誘っていた。ワールドシリーズ・第２戦ではブルペンで準備する様子もあったが、山本の完投により２試合連続で登板がなかった。

佐々木の土下座写真に、ファンは大ウケ。「みんなただただひれ伏しているｗ」、「最高のパフォーマンス」、「朗希くんの土下座を見られるなんて貴重過ぎる」、「面白すぎる」などの声が上がっている。