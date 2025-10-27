道端アンジェリカ「こんな推し活をしたことはない」、大興奮で“愛”つづる
モデルの道端アンジェリカ（39）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。“推し活”の様子をつづった。
【写真】会場前で“大興奮”の様子を見せた道端アンジェリカ（8枚目）
投稿で「未だかつてこんな推し活をしたことはない」とコメントし、シンガー・ソングライターの平井大のアカウントを紹介。「本当に大好きな大好きなアーティストさん」「辛い時とか本当に平井大さんの歌で励まされてきたし、いっぱい前向きになれた。もちろん私たちの結婚式は入場から退場までずっと平井大さんの曲でした」と思いをつづった。
続けて「毎回興奮しすぎて私うるさいけど、それくらい大好き！！」「次の日に昨日叫びすぎたなぁっと、恥ずかしくなるくらい叫んでる 動画でもうるさいんで、音量注意で笑」と呼びかけ。「はぁぁ毎日ライブしてほしい。笑笑」と振り返った。
さらに「今回も全開にかっこよかった」「いつも素敵な歌を世の中に出してくれてありがとうございますって感じです」と感謝を伝えた。
平井は24日から、全国を周るアリーナツアー「HIRAIDAI TOUR 2025」をスタートさせている。
