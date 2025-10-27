dazzlin×吉田朱里第2弾♡秋冬のリラックスコレクション登場

dazzlin×吉田朱里のコラボ「akarin made.」第2弾コレクションが、10月24日(金)より予約スタート♡“ファッションと美容の両立”をテーマに、上品さとリラックス感を兼ね備えた秋冬アイテムが揃いました。スウェットパンツやオフショルインナー、温感・セラミド加工のニットパンツなど、美容と快適さにこだわった機能性アイテムで、寒い季節も心地よく過ごせます♪

オフショル・スウェットで上品リラックス



【吉田朱里】タックスリーブオフショルスウェット

【吉田朱里】タックスリーブオフショルスウェット（8,910円）は、柔らかく伸縮性のあるダンボール素材で、オフショルダーでも快適♡

オフホワイト・チャコールグレー・ブラック・ベージュの4色展開。ブラックはWEB限定です。女性らしい印象を保ちながら、着心地も重視した上品リラクシーな一枚です♪

サイズ：FREE

flufeelのブラ新作♡“ピンクリボン×すべての女性へ”シリーズで想いを纏う

冬も快適♡温感＆セラミド加工アイテム



【吉田朱里】温感・セラミド加工カップインオフショルインナー

【吉田朱里】温感・セラミド加工くしゅくしゅパンツ

温感・セラミド加工のカップインオフショルインナー（8,690円）や、くしゅくしゅパンツ（11,000円）は寒い季節にぴったり♡

ハイウエスト設計やカイロポケット付きで、体を温めつつ美シルエットをキープ。ブラック・ピンク・ブラウンなど、豊富なカラー展開で、機能性と可愛さを両立しました♪

マシュマロバッグ新色で再登場



【吉田朱里】マシュマロトートバッグ

前回即完売したマシュマロトートバッグ（13,200円）に、新色ブラックが仲間入り♡

ふんわり軽い素材でジムバッグやマザーズバッグにも最適。コンパクトなサイズ感と華やかなコンビカラーで、持つだけで気分も華やぐ万能バッグです♪

dazzlin×吉田朱里で秋冬スタイルを楽しむ



10月24日(金)より予約開始の「akarin made.」第2弾コレクションは、スウェットパンツやオフショルインナー、マシュマロバッグまで幅広いラインナップ♡

RUNWAY channelとZOZOTOWNで予約可能で、12月18日(木)には一般発売もスタート。寒い季節も上品リラクシーなスタイルで、ときめきあふれる毎日を楽しめます♪