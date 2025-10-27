ブルワーズとの優勝決定シリーズで放った一撃

本拠地に“名”を刻んだ。ドジャース・大谷翔平投手が17日（日本時間18日）にドジャースタジアムで行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で放った143メートルの特大場外アーチの着弾地点に記念のプラーク（プレート）が設置された。

ドジャース専門メディア「ドジャース・ビート」が公式X（旧ツイッター）で紹介。「新しいショウヘイ・オオタニのホームランプラークが、右翼パビリオンの後方に位置している」と伝えている。

大谷は同カードの4回2死で迎えた第3打席でパトリックからが投じた5球目のゾーンから内角に外れたカットボールを軽々と右翼席場外まで運んだ。打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）、角度33度の一発。大谷はこの試合で1試合3本塁打の歴史を刻んだ。

設置されたプレートはホームベースの形で「469ft」「SHOHEI OHTANI」の文字や、日付が刻まれている。大谷の“偉業”を称える証は、ドジャースタジアムの新たな名所となりそうだ。（Full-Count編集部）