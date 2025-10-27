¿å¾½¶Ì»Ò¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡¡10·î27Æü¡Á11·î2Æü¤Î±¿Àª
Âç¿Íµ¤¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀê¤¤»Õ¡¦¿å¾½¶Ì»ÒÀèÀ¸¤¬Àê¤¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡×¡£³Æ¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤³¤Á¤é¡£Æü¡¹¤Î¤¯¤é¤·¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
⾃Ê¬¤Î¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤òÃÎ¤ë
¸Ø¤ê¹â¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬±¿µ¤¤ò°ÂÄê¡£
·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤½¤¦
¡È¿´ÃÏ¤¤¤¤¤³¤È¡É¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢¿Æ¤·¤¤¿Í¤È¤¹¤´¤¹»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢²È¤òµï¿´ÃÏ¤è¤¯À°¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡ý¡£¤Þ¤¿¡¢¤À¤ì¤«¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢¡È·¡¤ê½Ð¤·Êª¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡£27Æü¤Ï¿´¤ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò¡£
´é¤È¼ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¿¤Æ¤¬¤ß¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤ÌÓ¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¸Ø¤ê¹â¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¤Þ¤¸¤á¡£¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¡£¼«Ê¬¤Î·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤Þ¤ê³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤äÊÑ²½¤Ë¤Ï¤ä¤ä¼å¤¯¡¢´·¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÀÆð¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¡ª¡¡
¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë
¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ³°Åª¤Ê¤³¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆÈ¯¸«¤·¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤âµ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£28Æü¤Ï¡¢¿¿·õ¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤«¤é¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê±ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍ½´¶¡ª¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Î´ðËÜÀ³Ê
¿â¤ì¤¿Ä¹¤¤¼ª¤ËÊ¿ÌÌÅª¤Ê´é¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¿Í²û¤³¤¤À³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤á¡£½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÈÏ¢ÂÓ¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤è¤Í§¿Í¡¢¤Þ¤È¤áÌò¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¾¯¤·¼ä¤·¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤À¤ì¤«¤òÍê¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¹¤®¤ë¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÆÀÚ¡¦ÌÀ¤ë¤¤¡¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª»³ÀÑ¤ß¥¿¥¹¥¯¤âÆÍÇË²ÄÇ½‼
¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤È¤
¤ä¤ë¤³¤È¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ê¤¦¤¨¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¹¤Ù¤¤³¤È¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¾¯¡¹¤¢¤»¤êµ¤Ì£¡£¤Ç¤âº£½µ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ð¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤Ç¤¹¡£28Æü¤Ï²¿¤«¡È¿·¤·¤¤¤³¤È¡É¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¡£¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÄ¹¤¤ÌÓ¤¬¾¯¤·Âç¤¤á¤ÎÂÎ¤ò¤ª¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤É¤ª¤ê¤Î¿´²¹¤«¤¯¡¢¿ÆÀÚ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¡£»þÀÞ¡¢½ë¶ì¤·¤¤°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤ÏÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤Ï¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ï¤¹¤°¤ËÉ½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀµÄ¾¤ÊÀ³Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤ÎÃå´ãÅÀ¤¬¸÷¤ë¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¡£
30Æü¤ÏÂç¤¤Ê¤³¤È¤ËÎÏ¤òÃí¤´¤¦
¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¡¢ÌµÍý¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¤ë¡ª¡×¤È¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª»ö¤¬¤è¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£30Æü¤Ï¤³¤Þ¤«¤¤¤³¤È¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¡¢Âç¤¤Ê¤³¤È¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡£¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¾®¤µ¤ÊÂÎ¤¬¥¦¡¼¥ê¡¼¡á¥¦¡¼¥ë¡ÊÍÓÌÓ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÌÓ¤Ë¤ª¤ª¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¡Ê¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥¦¡¼¥ê¡¼¡Ë¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢´¶¼õÀ¤¬±Ô¤¯¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤â¤ÎÀÅ¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¹¥¤·ù¤¤¤¬·ã¤·¤¯¡¢¸ÄÀ¤â¶¯¤á¡£¿Í¤¬¤¢¤Þ¤êµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆÈ¼«¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÃÀ¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÊñÍÆÎÏÈ´·²¤Ê¿Íµ¤¼Ô¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªÆü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¡£
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¹¤´¤·¤Æ
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¸þ¤«¤¦¤Ù¤Êý¸þ¤ò´¶¤¸¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Îµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¹¤´¤·¤Æ¡£31Æü¤Î´ó¤êÆ»¤ÏµÈ¡£¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Î´ðËÜÀ³Ê
¤¦¤µ¤®¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇÂç¤ÎÉÊ¼ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤ÏÂÎ³Ê¤ÏÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ç²¹¤«¤ÊÀ³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÃÄ§¤Ï°ÂÄê´¶¤ÈÂ¸ºß´¶¡£¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¤º¡¢¤É¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼þ°Ï¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«ÆÃ¤Ë¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼þ°Ï¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë·¹¸þ¤â¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¿µ½Å¤Ç¼õ¤±¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤¯¤È¤¤ÏÂçÃÀ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ïÍÑ¤Ç½ç±þÀ¤âÈ´·²Ìî¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡¡
¤¢¤¤é¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ËºÆ¥È¥é¥¤
¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤±¤É¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ËºÆ¤ÓÄ©¤à¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¿·¤¿¤ÊÎ®¤ì¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹´ü¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤â¤¤¤¤¤È¤¡£11·î1Æü¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó±¿¤¬¾å¾º¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¡£Ìî¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
Ìî¤¦¤µ¤®¤Ï¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤µ¤®¤Ç¡¢ÉÊ¼ï¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¤½¤ó¤ÊÌî¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤ò¼«Ê¬¤Î±ÉÍÜÊ¬¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡£¼«Ê¬¤«¤éÌ¤³«¤ÎÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÀÑ¶ËÀ¤Ë¤Ï¤ä¤ä·ç¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â½ç±þ¤·¡¢¤À¤ì¤È¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Î»ý¤Á¼ç¡£´ïÍÑ¤ÇÂ¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¼ê¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤È¼Â¤êÂ¿¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤êµÕ¶¤Ë¶¯¤¤¥ì¥Ã¥¥¹¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ä¤ëµ¤¤Ç¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤è¤¦
¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤ÄÉ¤¤É÷¤Ë¾è¤ì¤ë±¿µ¤¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¾õ¶·¤¬°ìÅ¾¤·¡¢Æ°¤½Ð¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£30Æü¤Ï¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤¬Âç»ö¡£11·î2Æü¤Ï½èÍýÇ½ÎÏ¤¬¾å¾º¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤óÊÒ¤Å¤±¤Æ¡£¥ì¥Ã¥¥¹¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÊÂÎ¤ò¤ª¤ª¤¦¥Ó¥í¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÃ»¤¤ÂÎÌÓ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ì¥Ã¥¥¹¤Ï¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ã¥¥¹¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤êÀè¤ËÆ°¤¤À¤¹¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡£¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®Ç°¤ò»ý¤Á¼çÄ¥¤Ï¶¯¤¯¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏÂÅ¶¨¤»¤º¡¢¥ê¥¹¥¯¤ä¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¤äÁè¤¤¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢µÕ¶¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÅ¨¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¡£
Èþ°Õ¼±&¸þ¾å¿´¤¬¹â¤¤¥Û¥È¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤Þ¤ï¤ê¤Î¶¨ÎÏ¤ä·Ð¸³¤¬±¿¤òÆ°¤«¤¹¡ª¡¡
½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤ËÃå¼ê
Âç»ö¤Ê¥×¥é¥ó¡¢²¹¤á¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¼Â¹Ô¤Ë¤¦¤Ä¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤°¤È¡ý¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤ò¤¤¤«¤¹¤³¤È¤Ç¤â¡¢Âç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£31Æü¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Í¤È°Õ¸«¤ä¹Í¤¨Êý¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¡£¥Û¥È¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥Û¥È¤¦¤µ¤®¡Ê¥É¥ï¡¼¥Õ¥Û¥È¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÓ¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿§¤¬¤¢¤ë¡È¥¢¥¤¥Ð¥ó¥É¡É¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤¦¤µ¤®¡£¤½¤ó¤Ê¥Û¥È¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡È¼«Ê¬¤Ï¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡È¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¯¡¢Èþ°Õ¼±¤â¥×¥é¥¤¥É¤â¹â¤¤¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾å¤ò¤á¤¶¤¹¡¢¸þ¾å¿´¤Î¶¯¤¤´èÄ¥¤ê²°¡£¤¿¤À¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¸ÄÀÅª¤ËÀ¸¤¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢Ãç´Ö¤äÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤ë¤Û¤¦¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Í²û¤Ã¤³¤¯¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¸òÎ®¤¬¿·¤·¤¤±ï¤ò¸Æ¤Ö¡£
Áê¼ê¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë
¤æ¤º¤ê¹ç¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤è¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Þ¤¹¡£³°¤Ë½Ð¤Æ¿Í¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤±ï¤â¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£11·î1Æü¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Þ¤«¤Êºî¶È¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¡£¤³¤Þ¤á¤ÊÏ¢Íí¤â¿´¤¬¤±¤Æ¡£¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤Î´ðËÜÀ³Ê
Çò¤¤ÂÎ¤ËÀÖ¤¤ÌÜ¡¢¼ª¤ÈÉ¡¤ÎÆ¬¡¢¤·¤Ã¤Ý¤È¼êÂ¤ÎÀè¤¬¹õ¤¤¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤Î¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤¦¤µ¤®¤Ï¡¢¸¤¯¡¢¿Í²û¤³¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·µ¤¤Þ¤Þ¡£¤½¤ó¤Ê¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤Ë¹Ô¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡¢¼«Í³ËÛÊü¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤ª¤«¤²¤Ç¿Í¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤â¡£¤Ç¤â²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¡¢ÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤¤ÍýÁÛ¤äÀ¸³è¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä¥³¥Ä¥¿¥¤¥×¤ÎÅØÎÏ²È¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¿·¤·¤¤Î®¤ì¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¡£
Ì¤Íè¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë
¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£¹¤¤»ëÌî¤ò»ý¤Á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢º£¸å¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¡£11·î2Æü¤Ï¡¢´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Î´ðËÜÀ³Ê
¾®·¿¤ÎÉÊ¼ï¤Î¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤â»Ò¤¦¤µ¤®¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»¤¤¼ª¤È´Ý¤¤´é¤¬ÆÃÄ§¡£ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤»¤¤¤«¡¢À³Ê¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¿À·Ð¼Á¤ÇÉÝ¤¬¤ê¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢ºÙ¤«¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿µ½Å¤ÇÍÑ¿´¿¼¤¯¡¢Æâ¸þÅª¡£¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Î»×¤¤¤äÀ¤³¦¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤·Ð¸³¤ÎÊ¬Ìî¤äÆÍÈ¯Åª¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ï¼å¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯¾®¤µ¤ÊÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¿å¾½¶Ì»Ò
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÀê¤¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÅìÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÀê¤¤¤ò¸¦µæ¡£Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Àê¤¤¤ÇÅö¤¿¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷À»ï¤òÃæ¿´¤ËÂç³èÌö¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÀêÀ±½Ñ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê¤¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£