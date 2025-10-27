今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月27日（月）〜11月2日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月27日（月）〜11月2日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、これまで努力してきたことが報われるなど、うれしい出来事が起こりそう。頑張りが認められると、とても明るい気持ちでいられるようです。気分良く過ごせると、自分磨きなども楽しくなり、美容などに力を入れる時間もつくれるでしょう。恋愛は夜景スポットに出かけるなど、ロマンチックなデートが◎
★ワンポイントアドバイス★
部屋の内装を変えると運気アップに。来年に向けて自分が集中できる環境づくりを進めていくといいでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
