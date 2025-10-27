ispace¤¬¥¤¥ó¥É¤Î±§Ãè³«È¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È³Ð½ñ¡¡¿ä¿ÊºÞÊäµë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÅëºÜ¤Ø
³ô¼°²ñ¼Òispace¤Ï2025Ç¯10·î23Æü¡¢¥¤¥ó¥É¤Î±§Ãè³«È¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×OrbitAID Aerospace¤È³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
OrbitAID¤Î¿ä¿ÊºÞÊäµë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤òispace¤Î·îÃåÎ¦Á¥¤ËÅëºÜ¤Ø
OrbitAID¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥Ö¥ê¡Ê±§Ãè¥´¥ß¡Ë¤Îºï¸º¤ä±ÒÀ±¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó´ü´Ö¤Î±äÄ¹¡¦±¿ÍÑ¤Î½ÀÆðÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤Î¿ä¿ÊºÞÊäµëµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¿ä¿ÊºÞÊäµë¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÖSIDRP¡ÊStandard Interface for Docking and Refueling Port¡Ë¡×¤òÆÈ¼«³«È¯¡£2024Ç¯12·î¤È2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Ò¶õµ¡¤ÎÊüÊªÀþÈô¹Ô¤Ë¤è¤ëÌµ½ÅÎÏ¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢SIDRP¤ÎÌµ½ÅÎÏ´Ä¶²¼¤Ç¤Îµ»½Ñ¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥Ö¥êÂÐºö¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±§Ãè´Ä¶¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥¤¥ó¥É¤Î¶¦Æ±¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖSpace MAITRI¡×¡Ê2026Ç¯ÂÇ¤Á¾å¤²Í½Äê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢´ë¶ÈSpace Machines Company¤Î±§Ãèµ¡¡ÖOptimus Viper¡×¤ËSIDRP¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢µ°Æ»¾å¤Çµ»½Ñ¼Â¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£OrbitAID¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥É¤¬³«È¯¤·¤¿¾¦ÍÑ¤Î¥É¥Ã¥¥ó¥°¡¦Êäµë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤·¤Æ½é¤Î»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿³Ð½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æispace¤Ï¡¢¾Íè¤Î·îÃåÎ¦Á¥¤ËOrbitAID¤ÎSIDRP¤òÅý¹ç¤·¡¢·î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥Ã¥¥ó¥°¤ª¤è¤Óµ°Æ»¾å¤Ç¤Î¿ä¿ÊºÞÊäµë¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼÷Ì¿±äÄ¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡È³°ÉÕ¤±¡É¤«¤é¡È¿ä¿ÊºÞÊäµë¡É¤Ø
¿ä¿ÊºÞ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤Àµ¡Ç½¤¹¤ë±ÒÀ±¤Î¼÷Ì¿±äÄ¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶ÈNorthrop Grumman»±²¼¤ÎSpace Logistics¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡Ö³°ÉÕ¤±¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È¤Ê¤ë±§Ãèµ¡¤òÀÅ»ß±ÒÀ±¤È¥É¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æµ°Æ»¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÍÑ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò²ð¤·¤¿¿ä¿ÊºÞÊäµë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¼ÂÍÑ²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥È¥í¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«»Ò²ñ¼ÒAstroscale U.S.¤¬¡¢³«È¯Ãæ¤Î±§Ãèµ¡¤òÍÑ¤¤¤ÆUSSF¡á¥¢¥á¥ê¥«±§Ãè·³¤ÎÀÅ»ßµ°Æ»¾å¤Î±ÒÀ±¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ä¿ÊºÞÊäµë¤ò2²ó¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ä¿ÊºÞÊäµë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«´ë¶ÈOrbit Fab¤¬³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì±´Ö´ë¶È¤Î³èÆ°ÈÏ°Ï¤¬ÃÏµåÄãµ°Æ»¤«¤é¥·¥¹¥ë¥Ê¡ÊÃÏµå¤È·î¤Î´Ö¤Î¶õ´Ö¡Ë¤ä·î¤Ø¤È¹¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¿ä¿ÊºÞÊäµë¤ä½¤Íý¤È¤¤¤Ã¤¿µ°Æ»¾å¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ûÍ×¤Ïº£¸å¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
