歌手松山千春（69）が26日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。全国で相次ぐクマ被害を受け、自身のクマ遭遇体験について言及した。

松山は北海道足寄町出身。「俺は足寄でな、高校生の時にな、クマと出会ってですね」と切り出した。「バスケットやってましたから。練習として、陸上部のウエダってやつと2人で」と当時を回想。期末テスト中は練習できないルールだった中、「俺たちは体動かさないと駄目だめだべや。2人でちょっと山走るべ」とウエダに声をかけたという。

「2人で山を走ってて、カーブを曲がったら、いたんですよ。クマが。向こうもビックリしたと思うんだ？ 俺たちもビックリしたけど。それでどうしようかと思ったら、俺はすぐ地面にある石を持ってぶつけたんだ。そしたらクマは山に上がってたんだな。『ウエダ、よかったな〜』みたいな感じで学校帰ってきて」と状況を説明した。

同級生のスミオにクマ遭遇体験を明かすと「とことん怒られてさ。『千春、なんてことするんだ。絶対そういうことするなよ。クマはちょっとしたきっかけで襲ってくるから』と」と忠告されたという。

そのスミオは高校卒業後、「自分の家が農家ということもあって猟銃の免許取って。基本的にシカを撃ってたんだけど」と説明。「そのスミオが山の中でシカを撃ちにいってる時にクマと遭ったら慌てて逃げる。とにかく逃げる。クマっていうのは、急所1発らしくて。外すと、どんどんこっちに向かってくるから。すぐ逃げる」と語った。そして「背中から襲われた方もいらっしゃるしな。怖いな」と続けた。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。