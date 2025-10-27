毎日、通学や通勤で電車やバスを利用する人も多いと思いますが、いつも”すみっこ”に座ってしまうということがありませんか？

その他、カフェや映画館などでも、つい”すみっこ”に座りがち、、、なんて人、いますよね？

そんな”すみっこ”が好きな人に優しく寄り添ってくれる人気のキャラクター”すみっコぐらし”。ご存知でしょうか？

こどもだけでなく大人にも大人気！という”すみっコぐらし”。

「すみっこにいるとなぜか”落ち着く”ということがありませんか？」

そんな思わず共感してしまうキャッチフレーズと、さむがりの”しろくま”、自信がない”ぺんぎん？”、食べ残し（？！）の”とんかつ”、はずかしがりやの”ねこ”、正体をかくしている”とかげ”など、ちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクターたちが子どもから大人まで幅広く愛されています。

2019年に初めて劇場アニメが公開されてからシリーズ第３弾までの累計観客動員数は300万人を超える”大ひっと”映画シリーズ！

その第４弾が、10月31日から公開になります！

『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』

今回の舞台は「空の王国」。

雨続きのすみっコたちの町に空から＜おうじ＞と＜おつきのコ＞がやってきて、新たな物語が始まります。

ナレーションを担当するのは、井ノ原快彦さんと本上まなみさん。

主題歌を担当するのは、木村カエラさんです♪

すみっコたちが教えてくれるのは「ひとりで頑張りすぎないで、一歩勇気を出して誰かを頼る」こと。

ぜひ、その優しい世界を劇場でご覧ください。

今週は、ゲストに、”すみっコぐらし”の原作を手掛けるサンエックス株式会社の富田里奈さん、そして、映画の企画製作・配給を手掛けるアスミック・エース株式会社の吉居由香子さんをお迎えして、”すみっコぐらし”の魅力、映画の見どころなど、お話を伺います。

〜ラインナップ〜

【月】”すみっコぐらし”の世界とは？人気の理由

【火】ストーリー紹介・新キャラクター紹介

【水】”推し”の”すみっコ”を探せ！

【木】監督、脚本家、主題歌の魅力

【金】本日公開！入場者プレゼントやグッズ紹介

〜イベント概要〜

【タイトル】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』

【スケジュール】10月31日（金）から公開

【キャスト・スタッフ】ナレーション：井ノ原快彦、本上まなみ、監督：イワタナオミ、脚本：角田貴志（ヨーロッパ企画）、主題歌：木村カエラ

【オフィシャルサイト】https://sumikkogurashi-movie.com