―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月23日から24日の決算発表を経て27日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7646> ＰＬＡＮＴ 　　東Ｓ 　 +15.96 　 10/24　本決算　　　　7.93
<9029> ヒガシＨＤ 　　東Ｓ 　 +10.70 　 10/24　　上期　　　 65.30
<9701> 会舘 　　　　　東Ｓ　　 +1.51 　 10/24　　上期　　　 13.99
<7175> 今村証券 　　　東Ｓ　　 +1.31 　 10/24　　上期　　　-15.25

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした27日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース