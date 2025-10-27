

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月23日から24日の決算発表を経て27日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<4973> 日本高純度 東Ｐ +6.79 10/24 上期 5.29

<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ +5.56 10/24 3Q 6.08

<8707> 岩井コスモ 東Ｐ +2.78 10/24 上期 25.66

<4063> 信越化 東Ｐ +0.39 10/24 上期 -17.07

<8892> エスコン 東Ｐ +0.29 10/24 上期 -9.57



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした27日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



