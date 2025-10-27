¿Íµ¤·Ý¿Í¤ò¡È¥¿¥¤¥Û¡É¡ª¡©ABEMA¿Íµ¤½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¥Ý¥ê¥¹¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¶½Ê³¡ª¡Ö¥Þ¥¸²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×
¡¡ABEMA¤ÎÀ¾ß·Í³²Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê32¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥ê¥¹¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ABEMA¤ÎÈÖÁÈ¤Ç²¾Áõ¤·¤¿¥Ý¥ê¥¹¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇËè²ó³Ú¤·¤¯À¸ÊüÁ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÇÈ¾è¤êSPRASH CAFE¡Ù¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×ÀëÅÁ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼ü¿Í¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¤ò¡È¥¿¥¤¥Û¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¸²Ä°¦¤¤¤ï¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¥¿¥¤¥Û¤µ¤ì¤Æ¤ëÆ£¿¹¤µ¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£