連覇を狙うドジャースと32年ぶりの世界一を狙うブルージェイズのワールドシリーズは27日（日本時間28日午前9時開始予定）に第3戦が行われる。26日（同27日）にはブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（45）がドジャースタジアムで会見を行った。

第1戦は強力打線が終盤につながって3本塁打11得点で快勝。しかし、第2戦ではドジャースの山本由伸投手に1得点のみに封じられ完投を許した。

1勝1敗で迎える第3戦へ、シュナイダー監督は「“1戦1戦が独立した短期決戦”として臨むつもりだ。相手のブルペン投手をできるだけ多く見て、慣れていくことが重要だ。少しでも疲労を与えたい。これはお互い同じだ。だから先発の出来が両チームにとって鍵になるし、複数イニングを投げられる投手の存在も重要だ。特にドジャース相手には、先発をできるだけ早く下ろしてブルペンを引きずり出すことがポイントだと思う」と語った。

さらに、会見では「自宅やクラブハウスでドジャースの試合がテレビに映っているとき、大谷が打席やマウンドに立つと見入りますか？」との質問が飛んだ。シュナイダー監督は「起きていればね（笑）。彼らはうち（トロント）より（時差が）3時間遅いから、正直眠いときは寝る。でも、いつも野球は見てるよ。もし次の回の先頭が彼だとしても、眠ければベッドに入る（笑）」とユーモアたっぷりに話した。