【べらぼう】ていが懐妊、つよの病状は？次回11月2日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、11月2日（日）放送予定の第42話「招かれざる客」の予告、場面写真が公開されました。

歌麿の新作錦絵も大評判となり、活気が戻ってきた江戸。そんな中、ていの懐妊。つよの病状も気になるところです。そして定信は徐々に幕閣内で孤立していきます…。

第42話「招かれざる客」あらすじ

歌麿（染谷将太）の美人大首絵『婦人相学十躰』で持ち直し、書物問屋も始めた蔦重（横浜流星）は、年が明けて身上半減から店を立て直した。

続いて、江戸の「看板娘」を描いた歌麿の新作錦絵も大評判となり、各店は看板娘に会いたい客で繁盛、江戸の町は活気づく。

そんな中、てい（橋本愛）は蔦重に「子ができた」と告げる。

一方、定信（井上祐貴）は、オロシャ問題や朝廷の尊号一件に対する強硬姿勢で、幕閣内で孤立し始めていた。

大河ドラマ『べらぼう』相関図

画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK

この他の相関図、キャスト一覧に関して、公式ページで詳しく紹介されています。

NHK大河ドラマ「べらぼう」第42話「招かれざる客」は、11月2日（日）放送。

2025年大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」

画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK