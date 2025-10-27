Snow Man・向井康二、ロンドンに“ウィンターボーイ”に 『エル・ジャポン』登場
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、28日発売の『エル・ジャポン』12月号中面に登場。バーバリーのアウターをまとい、ロンドンの地を巡るショットが公開された。
【画像】『エル・ジャポン』HANAほか、別カット
向井のファッションは、ボンバージャケットにポップな小物で遊び心をプラス。リラックスフィットのトレンチコートにはデニムのセットアップを合わせてゆったりと合わせ、紳士の伝統美に新たな視点を吹き込んだ。
このほか同号では、7人組ガールズグループ・HANAのインタビューなども掲載。ジャーナリストの竹田ダニエル氏が、数々の新記録を打ち立て、幅広い層に支持される彼女たちの魅力に迫った。メンバーのNAOKOは、「どんなに攻撃されたとしても、『救えるのは7人だし、守れるのも7人』という意識があります。それぞれ同じ心を持ってるから、団結して進めるんだと思います」と力強いコメントを寄せた。
またノスタルジックなロケーションにて、ハイファッションに身を包み新たな魅力を発揮しているファッションポートレートも必見となる。
【画像】『エル・ジャポン』HANAほか、別カット
向井のファッションは、ボンバージャケットにポップな小物で遊び心をプラス。リラックスフィットのトレンチコートにはデニムのセットアップを合わせてゆったりと合わせ、紳士の伝統美に新たな視点を吹き込んだ。
またノスタルジックなロケーションにて、ハイファッションに身を包み新たな魅力を発揮しているファッションポートレートも必見となる。