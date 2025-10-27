ひと塗りで今っぽくなれる！ドラッグストアで買えちゃうアイシャドウ5選
キャンメイク プティパレットアイズ（04 アマンドブリュレ）
キャンメイク プティパレットアイズ（04 アマンドブリュレ）／1,078円（税込）
クラッチバッグ風のコンパクトに、ベージュ〜ブラウン系の8色が入った高コスパパレット。どの組み合わせでも自然な陰影が作れて、バランスのいい目元に仕上がります。
おすすめは左側4色を使ったアイメイク。赤みブラウンで血色感をプラスすれば、じんわり温かみのあるまなざしに。
小粒ラメで派手になりすぎず、大人メイクにも使いやすいのが魅力です♡
セザンヌ ベージュトーンアイシャドウ（01 ナッツベージュ）
セザンヌ ベージュトーンアイシャドウ（01 ナッツベージュ）／748円（税込）
肌なじみのいい4色がセットされた、毎日使いしやすい高見えパレット。
ラメ・パール・マットの3質感で柔らかな陰影を生み出し、繊細ラメがさりげなく瞳を強調してくれます。粉質はしっとり＆高密着で、重ねてもくすまない優秀さ。
お仕事メイクからお出かけメイクまで幅広く活躍し、1,000円以下とは思えないクオリティ！初心者さんのファーストパレットにもおすすめです。
ケイト ポッピングシルエットシャドウ（OR-2 コーラルロゼポップ）
ケイト ポッピングシルエットシャドウ（OR-2 コーラルロゼポップ）／1,540円（税込）
色と質感の組み合わせで、丸みのある目元を演出できる“2.5次元シャドウ”。
透け感のあるコーラル〜ブラウン系カラーで自然な奥行きを作り、抜け感と洒落感のある立体アイに仕上がります。
ラメはしっかり輝きますが、淡色のミュートカラーの上に重ねるだけで華やかさ＆透明感がアップ！ラインなしでも目元がパッチリ見えるので、ナチュラル派さんにも◎。
ヴィセ ダブル ムード アイズ（PK-5 ブロッサムムード）
ヴィセ ダブル ムード アイズ（PK-5 ブロッサムムード）／1,540円（税込）
ひとつのパレットで“抜け感ツヤ”と“奥行きマット”の2パターンが楽しめる5色セットのアイシャドウ。
中心のベースカラーを軸に、上2色を合わせればツヤっぽく、下2色を合わせればマットな立体感が出せます。
「PK-5」は華やかすぎないピンクで、大人っぽさと可愛さのバランスが絶妙。
ワンパレットで仕上がりをガラリと変えられるので、気分で雰囲気を変えたい人やマンネリ防止にもぴったりなパレットです♡
エテュセ アイエディション （カラーパレット）（22 ピオニートープ）
エテュセ アイエディション （カラーパレット）（22 ピオニートープ）／1,540円（税込）
シルクカラーとカシミヤカラーの2質感で構成されたデュオパレット。
ベージュ寄りのトープに繊細なピンクラメが重なり、淡色でもしっかり立体感のある今っぽアイが完成します。
パーソナルカラーを問わず使える絶妙トーンで、重ねるだけで洒落感と透明感をプラス。ふんわり柔らかな印象を保ちつつ、テクニック不要で自然な目力が出せる優秀アイテムです！
どのアイシャドウもドラッグストアで手軽に買えて、ひと塗りで今っぽい目元になれる名品ばかり。忙しい朝や初心者さんでも使いやすく、メイクの幅をぐっと広げてくれます♡気になるアイテムがあったら、ぜひチェックしてみてくださいね！