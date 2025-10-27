めっちゃ可愛いの出してきた！隠れファンが多い名脇役キャラの100均ポーチ

ダイソーをパトロールしていると、「ふしぎの国のアリス」に登場するヤングオイスターのグッズを発見しました！隠れファンも多い名わき役で、大人も使いやすいデザインがGOOD。コスメポーチにはもちろん、充電器など普段持ち運んでいる小物類の収納にピッタリなサイズ感なので、この機会にぜひチェックして♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ポーチ（ヤングオイスター）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480745343

名わき役キター！ダイソーのディズニーグッズが可愛すぎるんです♡

近頃のダイソーは、ディズニーキャラクターのグッズが豊富に並んでいますよね。キャラクターショップで買おうと思うとお財布が寂しくなるので、お手頃価格でガシガシ使いやすいダイソーのキャラグッズにはよくお世話になっています。

先日もダイソーをパトロールしていると、「ふしぎの国のアリス」に登場する名わき役のグッズを発見！その名も『ポーチ（ヤングオイスター）』。お値段は￥220（税込）でした。

隠れファンも多いヤングオイスター。手縫いのようなピンク色の刺繍が施されていて、なんとも味のあるお洒落な仕上がりです。このさり気ないキャラクターデザインが大人でも使いやすく、日常に取り入れやすいのが嬉しいポイントです。

普段使いにもってこい！ダイソーの『ポーチ（ヤングオイスター）』

ファスナーを開けるとこんな感じ。外側はパープル、裏地はライトブルーになっており、ペールトーンで統一されているのがとってもキュートですよね。

ふっくらとした中綿素材のポーチなので、お直しコスメも安心して入れられます。汎用性の高いサイズ感なので、充電ケーブルやアダプターの収納にもおすすめです。

ナイロン製で軽く、お安いため気兼ねなく使えるのがGOOD。持ち運びやすいポーチなので、良いお買い物でした♪

今回はダイソーの『ポーチ（ヤングオイスター）』をご紹介しました。

刺繡とバイカラーがお洒落なディズニーの名わき役ポーチ。他にも同素材のミニバッグや、ポーチなどがたくさん展開されていましたよ。どれもプチプラなので、ヤングオイスターファンならコンプリートしたくなるかも♡日常使いしやすいキャラグッズなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。