なんで今までなかったの？ありそうでなかった合理的な収納グッズ

お風呂場での「ちょっと置きたい」「ちょっと掛けたい」を同時に叶えるアイテムを、ダイソー姉妹店のスタンダードプロダクツで発見！ありそうでなかった石けん置きとタオル掛けの一体型デザインで、マグネットでぴたっと貼って簡単設置できます。合理的で気の利いた収納アイテムで、清潔感のある見た目も◎

商品情報

商品名：マグネット浴室セットホルダー

価格：￥330（税込）

本体サイズ（約）：11.3cm×8.7cm×9.3cm

マグネットサイズ（約）：10.5cm×6.5cm×0.25cm

耐荷重量（約）：1kg

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480699189

ありそうでなかった組み合わせに驚き！スタンダードプロダクツの『マグネット浴室セットホルダー』

お風呂場の収納って、意外と組み合わせに困ることありませんか？

あれもこれもと設置すると空間を圧迫するし、かといってコンパクトにまとめすぎると使い勝手が悪かったり…。

備え付けの棚があればいいですが、限られた空間を便利に活用するには、アイテム選びが重要になってきます。

筆者は石けん派なので、石けん置きのスペースは必須。「石けん置きはあるけれど、タオルも近くに掛けたい…」と思いながら、ちょうどいいアイテムを見つけられずにいました。

そんな中、スタンダードプロダクツで見つけたのが『マグネット浴室セットホルダー』。石けん置きとタオル掛けが一体になった収納グッズです。

一見シンプルなのに、ありそうでなかった発想に思わず二度見。これならお風呂場の限られたスペースを無駄なく使える！と思い、即カゴINしました。

マグネットで簡単設置！ぴたっと安定してズレない！

付属のマグネットシートを背面に貼り付け、スチール面に設置することができます。

耐荷重量は約1kgと控えめですが、マグネットが思った以上に強力で、しっかりと取り付けられます。

上部の石けん置きは縁が少し高く設計されていて、濡れた石けんが滑って落ちることもなし。底面の水切れもよく、ぬめりが付きにくいのも嬉しいポイントです。

タオル掛け部分は、壁面から適度に距離が取れるデザインになっているので、使用後も湿気がこもりにくく、乾きが早いです。

今のところ、ホルダーがズレることもなく快適に使えています。石けんやボディタオル程度なら落下の心配は少なそうです。

掃除のときもマグネットだから取り外しが簡単。汚れが気になったら、さっと外してお手入れできて便利です。

今回はスタンダードプロダクツの『マグネット浴室セットホルダー』をご紹介しました。清潔感のあるデザインで、どんな浴室にもなじみやすく、空間がすっきり整います。

省スペースで機能的な収納グッズをお探しの方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。