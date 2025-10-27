人気になるわけだわ！とりあえず持ってて損なし！家中で大活躍する100均折りたたみバケツ

折りたたみバケツって、家の中のお掃除やアウトドアシーンなどであると便利ですよね。ダイソーの『折りたたみバケツ（5L、水切り付）』は、小さめのサイズ感と折りたためる形状が使いやすさの秘密。さらにハンドルはもちろん、水切りまで付いて至れり尽くせり。大活躍すること間違いなしのグッズです！

商品情報

商品名：折りたたみバケツ（5L、水切り付）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：幅25cm×奥行き26cm×高さ19cm

容量（約）：5L

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480278445

省スペースだけど安定感バツグン！『折りたたみバケツ（5L、水切り付）』

持ち運びしやすい折りたたみバケツって、お掃除やアウトドアシーンなどであると便利ですよね。最近ダイソーで、小さめサイズの折りたたみバケツを見つけて購入してみました。

その名も『折りたたみバケツ（5L、水切り付）』というバケツで、いつ発売された商品かは分からないのですが、ダイソーマニアの間では定番人気を誇るアイテム。軽量かつスリムに折りたためるので、持ち運びのしやすさが格別です。

バケツの状態に伸ばすと、こんな感じ。折りたたみタイプのバケツの中には、スリムになるものの薄くて頼りない…なんて商品もありますが、本品はかなり安定感があって、横から突っついても勝手に折りたたまれません！

容量5Lというサイズ感も便利。小さいので拭き掃除の水入れや、少量のお洗濯など、ちょっとした作業に活躍してくれます。

使い終わったあとは穴をフックに掛けて吊り下げて収納でき、衛生的に管理できますよ。

おさえになる水切り付きが便利！排水時に底を持ちやすい工夫も

さらに、この『折りたたみバケツ（5L、水切り付）』。もうひとつ素晴らしい特徴が。それは、水切りが付いていること。この水切りが余分な水を切りつつ、バケツ内の衣類などが落ちないようにガードしてくれるので排水がしやすいんです！

また、底の部分にも要注目。底を中から見ると、一部に凸部があるのがお分かりいただけますか？実は、この部分は底面側から指を掛けるためのパーツ。底を持って水を流す際に、手で支えやすいように工夫されているんです。なんてことない凹みですが、細部までよく考えられていますよね。

使いやすい小さめサイズで折りたためるから、持ち運びに便利。水切りまで付いた実用性バツグンの『折りたたみバケツ（5L、水切り付）』。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。