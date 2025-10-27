ゴルフを始めたきっかけは、40年近く前に遡ります。うちの師匠（ビートたけし）がフライデーを相手に事件を起こしまして、その謹慎中にやることがないのでゴルフをやろうと。だからゴルフをやろうと思って始めたわけじゃないんです。

【ゴルフは本当に面白い！】栗原心平さん（1）僕のプレーを見た銀行のお偉いさんに笑われ、「こんちくしょう」と悔しくて

場所は伊豆の湯ケ島にあるゴルフ場。ガダルカナル・タカのお姉さんが、そこから近い天城湯ケ島温泉の旅館に嫁いでいて、たけしさんがそこに身を寄せていました。

今となっては、ゴルフといういいものを教えてもらった、とは思いますけど、最初は苦痛でしょうがなかった。僕、レフティーなんですよ。師匠から「クラブは右の方が安く売ってるし、左の人は右でやった方がいい。岡本綾子さんだって左利きだけど右打ちだ。それに日本のコースは右用にできている」と言われ、右打ちで始めたんです。

でも、それまで左利きで生活していて、習字も左で書いていたくらいですから、力の入れ方がまったく分からず、ボールが飛ばない。最初のスコアは114でした。

やっぱり左で打ちたいと思いながらも、左用のクラブがなかなかなくて困っていました。そんな時にレフティーの松方弘樹さんからフルセットをいただきました。

九州のコースだったと思いますが、松方さんと一緒に回る機会があったんです。その時のメンバーは松方さん、たけしさん、そして当時全盛期の中嶋常幸プロ。前の晩にたけしさんと松方さんがものすごく酒を飲んでいて、コースに着いてからもベロンベロン状態でした（笑）。中嶋さんはペースをものすごく崩されて、最初のハーフのスコアはなんと45。中嶋さんがプロになってそんなに叩いたのは初めてだったそうです。

ラウンド中もいろいろありましたが、一番印象に残っているのは最終ホール。中嶋さんも、もうヤケクソだったんでしょうね。「300ヤードショットっていうのは、どういうふうに打つか教えてあげますよ」って言い出し、みんな固唾をのんで見守りました。まだスモールボールとかラージボールとか言っていた時代で、300ヤードなんて夢の数字ですから。

打った瞬間、あまりの迫力にみんな、「すごいなー」と声を上げました。結果はOB（笑）。中嶋さん、「もう二度と一緒にやりたくない」って言っていました。松方さんにフルセットをいただいたのは、このラウンド後でした。

左に変えた時のスコアは110でしたね。右とはあまり変わらない。今度は左手でボールを叩きにいくんで、すごいスライスが出るんです。

でも、それからゴルフにハマりました。午後からの仕事だと早朝の4時に起きてゴルフ。それから仕事場に行きました。早く仕事が終わった日はナイターゴルフ。だから100を切ったのがすごく早かった気がします。1カ月もしないうちでした。次回はジャンボ尾崎さんとのエピソードを。お楽しみに！ =この項つづく

（取材・構成=日本ゴルフジャーナリスト協会会長・小川朗）

