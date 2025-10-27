¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤ÎÊõÀÐÅðÆñ»ö·ï¡¡ÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤òÂáÊá¡Ä´ÛÆâ·ÙÈ÷°÷¤Î´ØÍ¿¤âÈ½ÌÀ
19Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç²¦¼¼¤ÎÊõ¾þÉÊ¤òÅð¤ßÆ¨Áö¤·¤¿4¿ÍÁÈ¤ÎÀàÅðÃÄ¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¤¬»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é6Æü¸å¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸¡»¡Ä£¤Ï26Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÁÜºº´±¤¬Á°Ìë¤ËÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¦¤Á1¿Í¤Ï¥Ñ¥ê¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥É¡¦¥´¡¼¥ë¶õ¹Á¤Ç½Ð¹ñ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê©»æ¥ë¡¦¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¡¢¥ë¡¦¥Õ¥£¥¬¥í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÜººÅö¶É¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Î1¿Í¤¬¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤ËÆ¨Ë´¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¡¢Æ±¶õ¹Á¤ÇÂáÊáºîÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤â¤¦1¿Í¤Ï¥Ñ¥êËÌÉô¹Ù³°¤Î¥»¡¼¥Ì¡á¥µ¥ó¡á¥É¥Ë¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â30Âå¤Ç¥»¡¼¥Ì¡á¥µ¥ó¡á¥É¥Ë½Ð¿È¡¢ÀàÅð¤ÎÁ°²Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Åö¶É¤ÏÈà¤é¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¡¢ÈÈ¹Ô·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤¹¤ë°ìÊý¡¢»Ä¤ë¶¦ÈÈ¼Ô¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ê¸¡»¡¤ÏÅð¤Þ¤ì¤¿ÊõÀÐ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢4¿ÍÁÈ¤ÎÀàÅðÃÄ¤¬´ÛÆâ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¤ÈÈÈ¹Ô¤ò¶¦ËÅ¤·¤Æ¤¤¤¿·ÁÀ×¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ñ»æ¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¤Ï25Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÁÜººÅö¶É¤¬Èþ½Ñ´Û´Ø·¸¼Ô¤¬ÈÈ¹Ô¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¾Úµò¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö¶É¤Ï´ÛÆâ¤Î·ÙÈ÷°÷1¿Í¤¬¡¢ÀàÅð»ö·ï¤ÎÁ°¤ËÈÈ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤é¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£ÁÜººÅö¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î·ÙÈ÷°÷¤ÈÀàÅðÈÈ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ëË¡°å³ØÅª¾Úµò¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÈþ½Ñ´Û¤Î·ÙÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ì©¾ðÊó¤¬¡ÊÈÈ¿ÍÂ¦¤Ë¡ËÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡Ê·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤¬¡Ë¿¯³²¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤ÏÈþ½Ñ´Û¤ÎÆâÉô»ö¾ð¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢»öÁ°¤ËÌÊÌ©¤ÊÆ°Àþ·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£´ÑÍ÷µÒ¤ä·ÙÈ÷Ã´Åö¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¸áÁ°9»þ30Ê¬¤´¤í¤òÁÀ¤¤¡¢³°ÊÉ¤¬¹©»öÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²«¿§¤¤ºî¶ÈÍÑ¥Ù¥¹¥È¤òÃå¤Æ¹â½êºî¶È¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Ê¿Á³¤È¿¯Æþ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·ÙÈ÷°÷¤¬Äó¶¡¤·¤¿´ÛÆâ¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅö¶É¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÙÈ÷°÷¤ÈÈÈ¿Í¤ÎÀÜ¿¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ÎÏ¿²»¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈÈ¿Í¤é¤Î¿È¸µ¤Ï¤Þ¤À³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¥Ñ¥ê¸¡»öÄ¹¤Î¥í¡¼¥ë¡¦¥Ù¥¥ª¡ÊLaure Beccuau¡Ë»á¤Ï24Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖDNA¤ä»ØÌæ¤Ê¤É150ÅÀ°Ê¾å¤Î¾ÚµòÊª¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿ôÆü°ÊÆâ¤Ë¡Ê¾ÚµòÊ¬ÀÏ¡Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ï²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤½êÂ¢ÉÊ¤Î°ìÉô¤ò¶áÎÙ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÃÏ²¼¼ýÂ¢¸Ë¤Ø°Ü¤·¤¿¡£Ê©RTLÊüÁ÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ï24Æü¸áÁ°¡¢·Ù»¡ÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î¸î±Ò¤ò¼õ¤±¡¢½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤¿ÊõÀÐ¤Î°ìÉô¤òÃæ±û¶ä¹Ô¤¬¶â¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ²¼26¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼ýÂ¢¸Ë¤Ë°ÜÁ÷¤·¤¿¡£
Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ï¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤«¤éÌó300¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£RTL¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆü°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿Ê¸²½ºâ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÅðÆñ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ý¥í¥ó¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×Æâ¤ÎÊõÀÐ¤Î²¦´§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¾¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊõÀÐ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸²½ºâ¤¬ºÆ¤Ó¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÃÏ²¼¼ýÂ¢¸Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Á´ÂÎ¤Î¶âÊÝÍÎÌ¤ÎÌó90¡ó¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥ë¡¦¥Õ¥£¥¬¥í¤Ï¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹´ü¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·Ý½Ñ²È¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤Î¼êÄ¢¤â¤³¤³¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
19Æü¡¢ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤¬¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Î¡Ö¥¢¥Ý¥í¥ó¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÅð¤ó¤ÀÊõ¾þÉÊ¤Ï·×9ÅÀ¤Ë¾å¤ë¡£¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó1À¤¤¬¹Ä¹¡¥Þ¥ê¡¼¡¦¥ë¥¤¡¼¥º¤ËÂ£¤Ã¤¿¥¨¥á¥é¥ë¥É¤Î¼ó¾þ¤ê¤È¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó3À¤¤Î¹Ä¹¡¥¦¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¿È¤ËÃå¤±¤¿²¦´§¡¦¥Æ¥£¥¢¥é¡¦¥Ö¥í¡¼¥Á¡¢18À¤µª¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥á¥ê¡¼²¦ÈÞ¤È¥ª¥ë¥¿¥ó¥¹²¦ÈÞ¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¡¦¼ó¾þ¤ê¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥¦¥¸¥§¥Ë¡¼¹Ä¹¡¤Î²¦´§¤ÏÈÈ¿Í¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤ËÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò·Ù»¡¤¬²ó¼ý¤·¤¿¡£¥Ù¥¥ª¸¡»öÄ¹¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Î³Ø·Ý°÷¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÊÀàÅð¤Ë¤è¤ë¡ËÈï³²³Û¤Ï8800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó150²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¡×¤È21Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£