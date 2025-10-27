Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にiRobotのロボット掃除機「ルンバ(Roomba)Plus 405 Combo ロボット + AutoWash充電ステーション」が追加された。開催期間は11月4日23時59分まで。

本商品は、掃除機がけと水拭き掃除を同時に行なえるロボット掃除機。70倍の吸引力（ルンバ600シリーズと比較）で、髪の毛はもちろん、小さなゴミも清掃する。また、水拭きでは雑巾がけのように力をかけながら前後に拭き掃除をするため、コーヒーの汚れや足跡などの汚れもしっかり清掃できる。水拭き中にAutoWash充電ステーションに戻り、きれいな水でモップを洗浄するため、掃除中も洗浄力を落とさず、常にきれいなモップで床を掃除できる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。