Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にシャープと三菱電機の掃除機が追加された。

セールでは、シャープのコードレススティック掃除機「EC-FR9-B」や遠心分離サイクロン掃除機「EC-MS330」のほか、三菱電機のBe-Kシリーズ（紙パック式）掃除機「TC-FM2B-A」が期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

シャープ コードレススティック掃除機「EC-FR9-B」

「EC-FR9」は1.2kgの軽量ボディに加え、重心バランスがよく軸がブレにくい本体と、小回りがきく吸込口でより快適に使用できるコードレススティック掃除機。「すき間ノズル」や「ハンディノズル」など、掃除をさらにラクにするアタッチメントが付属する。

シャープ 遠心分離サイクロン掃除機「EC-MS330-N」

髪の毛のからみにくいブラシを採用した、本体2.4kgという軽量設計のパワフルサイクロン式掃除機。ブラシが回転する力でヘッドが前進するのをアシストするため、軽い力で使用できる。

三菱電機 Be-Kシリーズ（紙パック式）掃除機「TC-FM2B-A」

集じん容積1.5Lという大容量の軽量設計紙パック式掃除機。軽い力で使用できる自走式パワーブラシを搭載し、からみにくいブラシなので手入れの手間も軽減する。