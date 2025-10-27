Dyson V8 Origin (SV25 RD2 AM)

Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にDyson(ダイソン)のサイクロン式スティッククリーナーが追加された。開催期間は11月4日23時59分まで。

今回のセールでは、エントリーモデル「V8 Origin (SV25 RD2 AM)」や、LED搭載「PencilVac Fluffycones 交換用バッテリーセット」、水拭用ヘッド付き「Submarine (SV52 SU) 」などのほか、水拭き掃除機「WashG1 (WR01 AM) 」も対象商品としてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ダイソン デジタルモーター V8を搭載し、強力な吸引力と低い運転音を実現。最長40分の運転が可能で、モーター駆動のヘッドを使用しても約30分、強モードを使用しても約5分の連続使用ができる。また、ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車の中などの掃除に便利なハンディクリーナーとしても使用可能だ。

Dyson PencilVac Fluffycones 交換用バッテリーセット

毛が絡まないFluffycones搭載の掃除機。本体の直径は3.8cmとスリムで、手にフィットしやすい大きさになっている。また、モーターの力で双方向に回転する4つの円すい形ブラシを搭載。全方位に動き、どの角度からもゴミを逃さず吸引する。さらに、前方のLEDでホコリを浮かび上がらせて後方のLEDできちんと掃除できていることを確認できる。

Dyson WashG1 (WR01 AM)

ホコリとべたつきが、まとめて取れる掃除機。1Lの給水タンクを搭載し、1回の給水で最大290㎡を掃除可能。運転時間は最長35分。給水レベルは汚れに応じて4段階から調整できるため、少量の食べこぼしから、べたつきのある液体や乾いてしまった汚れまで、あらゆるものに対応する。

また、セルフクリーニング機能を搭載。本体を充電スタンドに戻しセルフクリーニングを選択することで次回の掃除に向けて、わずか140秒でウェットローラーを自動洗浄する。