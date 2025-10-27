「鉄道」に詳しい旅のプロが感動した！ 秋の行楽に本気で推したい名所3選【2025年最新】
秋風が心地よい季節、旅のプロが選りすぐった「秋の名所」へ出かけませんか？ All About「鉄道」ガイドである野田隆が、プロならではの視点で、その場所の魅力と楽しみ方をご紹介します。
【画像】鉄道作家が選ぶ、秋の絶景路線の紅葉をもっと見る
期間限定で夜間はライトアップ（2025年11月7日〜24日 ※紅葉の状況に応じて期間延長の場合あり）され、幻想的な情景を車内から眺めることができる。せっかくならガラス張りの展望車両「きらら」に乗るのがおすすめ。
列車ダイヤは叡電のホームページで確認できるが、午後は概ね30分〜45分毎に運行される。窓を向いた座席やクロスシートなど工夫を凝らした車内に注目だ。運賃のみで自由席に乗車できるので、混雑が予想されるものの京都の秋を堪能するには申し分ない。
ほぼ中間地点で保津峡を鉄橋で渡るので、どちらの座席に座っても公平に渓谷美を眺めることができる。貨車を改造したトロッコ車両なので乗り心地がよいとは言えないけれど、だからこそ野趣あふれる列車旅が楽しめる。
予約必須。嵯峨駅から行きは列車、帰りは舟下りというのが定番なので、敢えてトロッコ亀岡駅発の列車を狙う方が予約は取りやすい。春は桜、秋は紅葉と年中絶景が楽しめる注目の観光鉄道である。
過疎地でもあるので列車本数は極めて少ない。とりわけ、会津川口〜只見間は、車窓が楽しめる時間帯を走る列車は2往復しかない（すべて自由席の普通列車のみ）。
臨時列車が走る日に乗車するにしても、無目的に途中下車することは厳禁だ。紅葉シーズンは大混雑が予想されるものの、それを補って余りある絶景は、一度は訪れてみたい。
何回も只見川を渡る鉄橋がポイントで、列車に乗らないで撮影に専念する人も多い。
(文:野田 隆（鉄道ガイド）)
