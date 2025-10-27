大阪府内の市立中の女子生徒が同級生らとグループＬＩＮＥでビデオ通話中、衣服を脱ぐよう強要され、その様子を撮影した画像を拡散されるいじめを受けたとして、生徒と両親が同級生の女子７人と保護者１２人に慰謝料など計４４０万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁であり、和解が成立した。

生徒が深く傷ついたことに、同級生らが遺憾の意を表し、１８０万円を支払う条件。和解は３日付。

訴状によると、生徒は中学入学直後の昨年４月、７人とのグループＬＩＮＥに参加。ビデオ通話中に衣服を脱ぐよう要求され、拒否したところ、「友達をやめる」と迫られ、服をめくるなどした。その際、スクリーンショットを撮られ、同学年約１００人が参加する別のグループＬＩＮＥに投稿された。その後、不登校になり、同１１月に転校した。

生徒側は今年３月に提訴。同級生側は、画像の投稿に至る経緯をおおむね認めた上で、「強要はしていない」と反論していた。

和解条項には、同級生らが生徒の画像データを削除することも盛り込まれた。

生徒側、同級生側双方の代理人弁護士とも取材に「コメントできない」としている。地元の市教委は「いじめはあったが、訴訟についてコメントする立場にない」としている。

ネットいじめ、最多２・５万件…２３年度

小中学生にスマートフォンが普及し、インターネット上のいじめが増えている。

ＮＴＴドコモが昨年１１月に実施した調査では、小６の６割、中３の９割がスマホを持っていた。

文部科学省は、校内へのスマホの持ち込みを原則禁止していた。しかし、中学校については２０２０年、災害や犯罪被害に遭った際の連絡手段となることから、学校や家庭が危険性を適切に指導することなどを条件に容認する通知を出した。

文科省によると、１５年度に約９２００件だったネット上のいじめは２３年度、過去最多の約２万５０００件に増加。同級生から盗み撮りされた画像を拡散されたり、ネット上の掲示板で中傷されたりするケースが多いという。

児童生徒のネット利用に詳しい千葉大の藤川大祐教授（教育方法学）は「学校がネット上のいじめを把握するのは難しいが、積極的に介入しなければ防げない。定期的にアンケートを行うなど、児童生徒の悩みをくみ取る努力が必要だ」と語る。