自殺や病気は存在しないほうがいいのか。精神科医の春日武彦さんは「個別で見ると悲劇に見える。しかし、『人類の生存』というより大きな視点で考えると、潜在的な意味が見えてくる」という。42歳で「緑内障」と診断された歌人・穂村弘さんの半生を綴った『満月が欠けている』（ライフサイエンス出版）の中から、2人の対談をお届けする――。

■なぜ「死」は怖いのか

【穂村】春日先生は医師としてまさに生と死の専門家だと思うのですが、死生観についてどのような見解をお持ちでしょうか。

私にはまず巨大な不定形の死があり、それを一切れちぎってできたものが生というようなイメージがあります。

その間にのみ一時的に生の個別性が発生して、またそれが不定形の死の中に戻っていく、そんな感覚があるんです。

春日先生は生物学的な背景以外に、生と死にはどのようなメカニズムが働いているとお考えですか。

【春日】人間以外の動物はおそらく死ぬのはまったく怖くないのだと思います。種として存在してさえいればいいというようなある種の安心感のようなものを感じます。人間以外の動物にとって死は皮膚細胞の一つがはがれるような感覚なのでしょう。

【穂村】確かにそう見えますね。動物にとって死は恐れることではないとすると、時間の概念がないとも言えると思います。

でも、動物も歳をとります。動物が時間を知らなくても老化を免れないというのは、不思議な感じがしますね。

【春日】動物も「最近不便になったな」というような感覚はあるのではないでしょうか。

【穂村】「もっと高くジャンプできたのに」とか思っているかもしれませんね。でも、人間は「今60歳なのでまだこれぐらいはジャンプできるけど、80歳になったらさぞかし厳しいだろう」とか思ってしまいます。

どうしたら、人間は主観的な幸福感を最大限にして死んでいけるのでしょう。

■「独り立ち」が必要な理由

【春日】誰もが工夫していますが、いまだ達成できていないテーマだと思います。

ただ、最近のベストセラー本を読んでいると、「自分が滅びてもいずれ誰かが達成できればよいと思えるようなライフワークを見つけなさい」とは言っていますね。

【穂村】いわゆる大義ってことでしょうか。でも、動物は繁殖できればライフワークは達成なのでしょう。ある時代までは人間もそのような感じだったのかも。やがて家族や家という制度ができてくる。

【春日】精神科の立場で見ると、家族や家が精神病理に与える影響は大きいものがあります。

ちなみに、思想家の内田樹さんは両親と子一人の核家族は家族ではなく、単なるパワーゲームの場だと言っています。

つまり、子供が小さいうちは親の権力が絶大で、子供が成長すれば親に復讐することもあるというわけです。そこで、内田さんは「おじさんか、おばさんがいれば、親の絶対性が揺らいでパワーバランスが整うのだ」と指摘しています。

もし、そのような環境がないのだとしたら、就職や結婚などで早いうちに家の外に出ることが生物的に自然なことなのだと思います。精神的に不健康な家族から逃げ損ねた人を診察していると、親といることで、精神病理がますます煮詰まっていく傾向にあるように感じます。

【穂村】確かに、動物は早いうちにみんな独り立ちしますよね。そうなると、人間にとって家を出るというのはどういった意味があるのでしょうか。

【春日】「自分なりの価値観に基づいて生きていく」ということでしょう。自分に正直にね。でもそんなことを言いながら私も30歳まで家にいましたけどね。

【穂村】私は42歳まで。

■「死」は特別なものなのか

【穂村】生と死について疑問に思っていることがあります。

私たちはふだん、生をノーマル状態、死を一種の非常事態のように捉えていますが、実際は逆なのではないかということです。死の大海の上にかろうじて浮かんでいる木切れのような生のイメージです。むしろ生のほうが例外的な事態なんじゃないか。

そんな我々にとって、死は無根拠に突然襲ってくるものなので、本来は絶えずそれに対して心を向けていなくてはいけないはずです。でも、その事実による衝撃があまりにも大き過ぎるので、とても耐えることができない。ですから、私たちの意識は死をぎりぎりまで直視しないように隠蔽する方向に向かうのだろうと思います。

【春日】確かに、医療現場で患者さんが亡くなって家族が泣いているシーンを見ても、泣かなきゃいけないと思って泣いている人が案外多いように感じます。死を特別なものとして扱わなければならないというある種の思い込みがあるのでしょうね。

【穂村】詩人の言語感覚に死への感度を見ることがあります。

以前、あるイベントに登壇して、最初に一人ずつ「こんにちは」と自己紹介をしている時、詩人の白石かずこさんは第一声で「私が死のうと思った夜、電話が鳴った」と言われました。

思わず息を呑んでしまいましたが、考えてみると、最初は「こんにちは」から入るというのは「しばらくは死なない」と宣言しているようなものかも。

言わば、死の隠蔽が手順化したものと言えるのではないでしょうか。

【春日】白石さんが「こんにちは」と同じくらいの感覚で「自殺を考えていることをほのめかす」というのは死を日常的なものとして見ているということですよね。

■「生きのびるための保険」という考え方

【春日】精神科医をしていると、度々自殺をする患者さんに遭遇することがあります。

自殺は個別的に見ると痛ましい出来事ですが、仮に私が神様で人間をつくるとしたら、自省を促す契機を与えるといった意味合いで、一定の割合で自殺をするプログラムを組み込むと思います。

自殺によって「人間の心はなんて不可解なんだろう」と、時にはショックを与えることも必要なのではないかと思っています。

そうやって人間の感情を揺さぶることによって、不可解な出来事を探求したり繊細な感情を表現したりする哲学や思想や芸術が生まれたのでしょう。

【穂村】マクロな視点で見れば意味があるということですね。

【春日】詩人の感受性と世間でときおり生じる不可解な自殺とは、どこかで通底しているのかもしれません。

ところで、統合失調症患者は孤独と痛みに対してとても強いと言われています。

彼らはどこか浮世離れしていたり、そつなさを求められる通常のコミュニケーションではハンディがありますが、ジャングルの中で水源を発見するような場面ではある種の鋭敏さを発揮します。

【穂村】現代の基準では非日常的な場面でこそ力を発揮するということですね。

穂村弘『満月が欠けている』（ライフサイエンス出版）

【春日】ちなみに、「統合失調症患者はどの国、どの人種にもほぼ1％弱いる」と言われています。神様が非常時に救世主となる存在をプログラムしていると考えるならば、統合失調症患者は人類にとっての「生きのびるための保険」だと言えるのではないでしょうか。

途方もない天変地異が起きても誰かが生き残るためには、現代社会では力を発揮できないような人が一定数いなければいけない。

言わば多様性ですよね。そういったマクロな視点で見ると、病気にも潜在的な意味があるのではないでしょうか。

春日 武彦（かすが・たけひこ）

精神科医／作家

1951年、京都府生まれ。日本医科大学卒業。産婦人科医を経て、精神科医に。都立精神保健福祉センター、都立松沢病院精神科部長、多摩中央病院院長などを経て、現在も臨床に携わっている。著書に『援助者必携 はじめての精神科 第3版』（医学書院）、『奇想版 精神医学事典』（河出書房新社）など多数。

穂村 弘（ほむら・ひろし）

歌人

1962年札幌市生まれ。1985年より短歌の創作を始める。2008年『短歌の友人』で伊藤整文学賞、2017年『鳥肌が』で講談社エッセイ賞、2018年『水中翼船炎上中』で若山牧水賞を受賞。歌集『シンジケート』『手紙魔まみ、夏の引越し（ウサギ連れ）』『ラインマーカーズ』、詩集『求愛瞳孔反射』、エッセイ集『世界音痴』『にょっ記』『野良猫を尊敬した日』など、近著に『図書館の外は嵐』がある。

（精神科医／作家 春日 武彦、歌人 穂村 弘）