Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品に不二貿易のガラスケースおよびコレクションラックが追加された。

セールでは、フィギュアやプラモデルなどを飾るのにぴったりな背面ミラーまたは全面ガラスタイプのコレクションケースが登場。高さや本体カラーなどが異なる様々なタイプがラインナップされており、それぞれ期間中割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ガラスコレクションケース 4段ロータイプ 全面ガラス ナチュラル（97340）

サイズ：42.5×36.5×120cm（幅×奥行×高さ）

コレクションラック TOP ロータイプミラー付き ホワイト（57084）

サイズ：90×29.5×90cm（幅×奥行×高さ）

コレクションラック TOR ハイタイプ ブラック（57085）

サイズ：48.5×29.5×180cm（幅×奥行×高さ）