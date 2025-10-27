お茶の時間が待ち遠しくなる！ “秋のティータイム”を彩るアイテム5選
見た目と機能性を両立したティーポットやキャニスターなど、秋のティータイムを美味しく、華やかに彩るアイテムが大集合。いつものお茶の時間が待ち遠しくなる、お気に入りを見つけて。
パケ買い必至のキャッチーなデザインが決め手！
3パック×7箱入り\3,618（TAKIBI BAKERY/CIRCUS info@circus-co.com）
海上コンテナがモチーフの木箱と世界各国をイメージした紅茶のセット。ダージリンやチャイをはじめとする12種類のフレーバーの中から好みの7個を選べる。
ドリンクウェアブランド『RIVERS』とのコラボアイテム
390ml \3,740（フレッシュサービス/フレッシュサービス ヘッドクオーターズ TEL. 03-5775-4755）
水出しコーヒーやお茶を手軽に楽しめるストレーナー付きタンブラー。手に熱が伝わりにくく、結露もしにくい2重構造でアイスにもホットにも対応。
体をなぞったフォルムと繊細なタッチが愛らしさ満点！
Cat W23×H29cm、Dog W23×H27cm 各\4,730（isabelle boinot×Orne de Feuilles/オルネ ド フォイユ）
フランス人アーティスト、イザベル・ボワノさんが描く犬と猫をモチーフにしたティーポットカバー。背面にはかわいい後ろ姿も。
優美な組紐文様が目を引く鍋島焼のティーポット
650cc \49,500（KOSEN/中川政七商店）
注ぎやすさを計算したモダンなフォルムに、鍋島焼ならではの繊細な絵付けが施されたティーポット。フタを縁にかけられるのも便利。桐箱入りでギフトにもおすすめ。
レリーフのように浮き立つアイコニックなモチーフが印象的
各\4,895（ミナ ペルホネン TEL. 03-5793-3700）
フリーハンドで描かれたドットを円形に連ねた、ブランドを象徴する柄「tambourine」のカップ＆ソーサー。土に含まれる粒子が表面に浮かび上がった温かみある質感と砂糖菓子のような色みも魅力。
写真・多田 寛 スタイリスト・武政 文・恒木綾子
anan 2467号（2025年10月15日発売）より