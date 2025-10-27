男友達や上司・初対面でも「女性に下ネタを言う」男の心理９パターン
男性はどんなシチュエーションでもいきなり下ネタを繰り出してくることがあります。突然の下ネタに、対応に困ったことがある人も多いのでは？ しかし、男性が女性に下ネタを言いたくなるさまざまな理由を知っておけば、対策が見えてくるかもしれません。そこで今回は、スゴレンの男性読者の声を交えて、「女性に下ネタを披露する男性の本音９パターン」をご紹介いたします。
【１】肉体関係を迫るためのジャブとして下ネタが有効だと思っているから
下ネタを口説きの一種として話しているパターンです。「口説くときは女性の子宮に語りかけろ！ がモットー」（３０代男性）という意見があるように、野太く落ち着いた低音を響かせながら下ネタを語る男性に当てはまるかもしれません。この場合はカラダの関係を求められている可能性があるので警戒した方が良さそうです。
【２】恥ずかしい失敗談を告白して、面白い人だと思われたいから
「エロは万国共通で盛り上がれるネタだから」（２０代男性）と、女性を笑わせるために下ネタを話しているパターンです。自虐ネタや、オチまで構成が練りこまれている話を披露する男性は「おもしろキャラ」を狙っているのかもしれません。「バカだなぁ」と笑ってあげれば満足するはずです。
【３】経験豊富な男だと思われたいから
エロ武勇伝を語ることで、モテる男に見せようとしているパターンです。「『俺は１００人斬った』とか、肉食系のアピールをした方が口説きやすいから」（２０代男性）など、豊富な経験を匂わせることで、女性の好奇心を刺激できると思っている男性もいるようです。話が大げさで迷惑な場合はストレートに「キモい！」と言うなど、アピールが逆効果であることを教えてあげると良いでしょう。
【４】下ネタぐらいしか自信を持って話せないから
「仕事も趣味も話すネタがない」（２０代男性）という男性は、ついつい下ネタを話してしまうそうです。合コンでずっと口数が少なかったのに、下ネタになると急に元気になる男はこのパターンを疑っても良いでしょう。そんなレベルの低い男性に合わせる必要はないので、「急にテンション上がってない？」と、容赦なく突っ込みを入れるのもひとつの手段です。
【５】後学のために女性目線の意見を聞きたいから
女性の意見を集めて今後の参考にしているパターンです。「女性のナマの意見を聞くと、参考になるから」（１０代男性）など、「もっと女性を幸せにしたい」という向上心で下ネタを話したい男性もいるようです。女性の話に素直に感心している男性はこのパターンに当てはまりそうなので、お互いに情報交換してみるのも良いかもしれません。
【６】軽い下ネタのリアクションで、女性のキャラや許容範囲を把握しておきたいから
相手を知るためのリサーチとして下ネタを活用しているパターンです。「合コンで『キミはＳ？ Ｍ？』的なライトな下ネタを切り出して、その反応で女性のエロ度を判断している」（１０代男性）など、下ネタで女性の「口説きやすさ」を量っている男性もいるようです。ノリノリで応えると軽いオンナだと思われることもあるので、軽く受け流してガードの堅さを匂わせた方が良いかもしれません。
【７】下品な話をして、あえて自分の評価を落としたいから
あえて「最低の男」だと思わせるために下ネタを話しているパターンです。「最初に下品極まりない下ネタを言えば、後はどんなことを言ってもそれ以上評価が落ちることはない」（２０代男性）と、イメージ戦略の手段として下ネタを活用している男性もいるようです。「最初にエロいと思わせれば、後にちょっとマジメな発言をしただけで高評価を得られるから」（２０代男性）という男性の安い算段に引っかからないように、しっかりと相手の人柄を見極めたいところです。
【８】普段は話さないことを言い合えば、仲良くなれると思っているから
友情と信頼の証として下ネタを話しているパターンです。「彼女とのエッチの話など、悩み相談をしたいから」（２０代男性）など、信頼する友達の意見を聞くために下ネタを話している男性もいるようです。つまり下心がない場合も多いので、男友達の恋愛相談に乗るつもりで付き合ってあげても良いかもしれません。
【９】女性とエロい話をすると単純にテンションが上がるから
非常にセクハラに近いパターンです。「下ネタを話したときの女性の困った顔が大好物」（２０代男性）のため、何の脈絡もなくエロいオヤジギャグを言ってしまう男性がいるようです。ちょっとした悪ふざけのつもりで下ネタを話しているとも言えるので、真に受けずにスルーするか、本当に嫌なときはキチンと伝えれば反省してくれるはずです。
知人の男性に当てはまりそうな項目はありましたか？ 男性の下ネタに動じないようになれば、一枚上手の存在として見られるようになるかもしれないので頑張ってみてください。また、下ネタを話す男性の本音には、他にどんなものがあるのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
知人の男性に当てはまりそうな項目はありましたか？ 男性の下ネタに動じないようになれば、一枚上手の存在として見られるようになるかもしれないので頑張ってみてください。また、下ネタを話す男性の本音には、他にどんなものがあるのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）