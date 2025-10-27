Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にDEERCのラジオコントロールカーなどが追加された。開催期間は11月4日23時59分まで。

今回のセールでは、4WDオフロードRCカーやBMW MINIシリーズの1/76スケールモデルRCカーなどのほか、車とロボットの機能を組み合わせた2 in 1 RCカー「DE120 スパイダーマン 変形スポーツカー」や、空中だけでなく地上走行も可能な陸空両用ドローンなども対象商品としてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

4WDオフロードRCカー

強力なブラシレスモーターを搭載し、サンディートラックの速度と寿命を大幅に向上。高速モーターにより、最大時速60kmでの走行が可能だ。ブラシレスモーターはブラシモーターよりも電力消費量が少ないためバッテリーも長持ちする。ピストルグリップタイプのトランスミッターはプロポーショナルスロットルとステアリングによるフルデジタル操作でスムーズなレーシングおよび旋回が可能。また、一体型の2.4GHz無線技術により最大12台を同時に走行させることができる。

DE120 スパイダーマン 変形スポーツカー

リモコンのボタンを押すだけで、リモコンカーがロボットに変形。リモコンの簡単な操作で車両を全方向に回転させることができる。操作距離は35m。フル充電で40分間の連続使用が可能だ。

HT15 陸空両用ドローン

空中はもちろん、地上走行も可能な画期的なドローン。スキルに合わせて速度を3段階で調節できる。360度エアロバティックフリップ機能で自由自在の動きを実現し、多彩な飛行スタイルを楽しめる。高度維持モード・ヘッドレスモード・ホバリング・緊急停止など、多彩な機能を搭載。