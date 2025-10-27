¹ñ¸ò¾Ê Ãæ¹ñÀ½EV¥Ð¥¹¤Ë¥¢¥Ý¤Ê¤·¸¡ºº ÉÔ¶ñ¹ç35%¡¦±£ÊÃµ¿¤¤
¹ñ¸ò¾Ê¤¬¥¢¥Ý¤Ê¤·Î©Æþ¸¡ºº¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡2025Ç¯10·î17Æü¶âÍËÆü¤ËÃæÌîÍÎ¾»Á°¹ñ¸òÂç¿Ã¤Ï³ÕµÄ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÁíÅÀ¸¡¡×¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÁíÅÀ¸¡¡×¤È¤Ï¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤¬EV¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(°Ê²¼¡¢EVMJ)¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±Ç¯9·î3Æü¤ËÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢EVMJ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿317Âæ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥¹¤òÅÀ¸¡¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬EV¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°·¤¦¡ÖEV¥Ð¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê17Ëç¡Ë
¡¡EVMJ¤¬°·¤¦Ãæ¹ñ3¼Ò¡Ê¥¦¥£¥º¥À¥à¡¢¹±Å·¡¢°¦ÃæÏÂ¡Ë¤ÎEV¥Ð¥¹¤ÏËüÇîÍ¢Á÷ÍÑ¤ËÂçºå¥á¥È¥í¤ËÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¤â¤Î°Ê³°¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤ËÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¯¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸¶°ø¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¤¿ÍÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë»öÂÖ¤ò°ú¤¤ª¤³¤¹´í¸±À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇEVMJ¤Ï¹ñ¸ò¾Ê¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ9·î9¡Á12Æü¤Î4Æü´Ö¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤Ë¼Ò°÷¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¡¢ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÅÀ¸¡¤Ç¤Ï317ÂæÃæ35¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë113Âæ¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡113Âæ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¶Ã¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤é°Ê³°¤Ë¤â±£ÊÃ¤µ¤ì¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤Ï´°Á´¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤âµõµ¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñ¸ò¾Ê¤¬20Æü·îÍËÆü¤Ë¥¢¥Ý¤Ê¤·Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö±£¤Ú¤¤¡×¤µ¤ì¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¼çÂÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËEVMJ¤Î¥Ð¥¹¤Ï2023Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÇ¼¼Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤êÇ¯Ëè¤ÎÇ¼¼ÖÂæ¿ô¤Ï°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëEVMJ¤Î¥Ð¥¹¤Ï¿·¼Ö¤«¤é2Ç¯ÄøÅÙ·Ð²á¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¥Ð¥¹¤¬Ãæ¿´¡£·ÐÇ¯Îô²½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½é´üÉÔÎÉ¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï½Å¤¹¤®¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¼¼Ö¡ÊÊä½õ¶â¿½ÀÁ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¡Ë¤òµÞ¤¤¤À·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤äÁö¹Ô¥Æ¥¹¥È¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤â½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¤ê¤À¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î½ÅÂç¤ÊÉÔ¶ñ¹ç¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯À¸¡£¤Ê¤ª¡¢2022Ç¯¤«¤é¤ÎÇ¼¼ÖÂæ¿ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼
2022Ç¯¡¡3Âæ
2023Ç¯¡¡50Âæ
2024Ç¯¡¡185Âæ
2025Ç¯¡¡74Âæ¡Ê3·îËö¤Þ¤Ç¡Ë
¡¼¡¼¡¼
¡¡»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤Ï2023Ç¯°Ê¹ßËÜ³Ê²½¤·¡¢2024Ç¯¤Ï185Âæ¡¢2025Ç¯¤â¤ï¤º¤«3¤«·î¤Ç74Âæ¤ÈÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤Âæ¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÈ¾¤¬¿·¼Ö¤«¤é¤Þ¤À2Ç¯°Ê¤â·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ35¡ó¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê°Û¾ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢4Æü´Ö¤ÎÅÀ¸¡¤ÇÁ´¹ñ¤Î113Âæ¤ò²ó¤ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê»þ´ÖÅª¤Ë¤â¿Í°÷Åª¤Ë¤âÌµÍý¤¬¤¢¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾¤Î¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖEVMJ¤ÏÅÀ¸¡¤ËÍè¤¿¤¬¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸á¸å¤«¤é¤Þ¤¿ÊÌ¤Î»ö¶È¼Ô¤ò²ó¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤ê´ÊÃ±¤ËºÑ¤Þ¤»¤¿°õ¾Ý¤À¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¤¬ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¡¢»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÀ¸¡¤Î¸½¾ì¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤¬¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¿¤Á»ö¶È¼Ô¤ÏÁíÅÀ¸¡¤Î»þ¤ÎÅÀ¸¡·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁíÅÀ¸¡°ÊÁ°¤«¤éEVMJ¤Î¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Æ°¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¤ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤À²º¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×ÊÝ°ÂÉôÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥¹¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ï¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡Àß·×¾å¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÎÉôÉÊ¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥¹¤ËÀÜ¿¨¤·¤ÆÉ½ÌÌ¤ÎËàÌ×¤«¤éÂ»½ý¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¸½¾ì¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¤âEVMJ¤Î¥Ð¥¹¤ÏÂçÊÑÉÔÉ¾¤Ç¤¹¡£
¡Ö£±Æü¤Î¾ðÌ£¤ÏÄ«6»þ¤«¤éÌë9»þ¤Þ¤Ç¤Î15»þ´Ö¡¡¤½¤Î´Ö¡¢¤º¤Ã¤È²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©ÆÍÁ³»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤Ê¤É¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é±¿¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢»ä¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë±Ä¶È½ê¤Ç¤âEVMJ¥Ð¥¹¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸òº¹ÅÀ¤ÇÈ¯¿Ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºä¤ÎÅÓÃæ¤Ç´°Á´¤ËÅÅ¸»¤¬Íî¤Á¤¿¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¥ì¥Ã¥«¡¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É®¼Ô¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EVMJ¤Î¥Ð¥¹¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤¬¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö±¿Å¾ÀÊ¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤âºÇ°¡×¡Ö¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁàºî¤¬¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖÉ½¼¨¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê²¿¤Î¤³¤È¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ë¾èÌ³°÷¤«¤é¤â¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Âçºå¥á¥È¥í¤ä°ËÍ½Å´¥Ð¥¹¡¢ÂçºåÉÜ¤¬EVMJ¥Ð¥¹¤Î»ÈÍÑ¤òÄä»ß
¡¡º£²ó¤Î10·î20Æü¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¤Þ¤À¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âçºå¥á¥È¥í¤äEVMJ¤ÎÂç³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç20Âæ°Ê¾å¤ÎEVMJ¥Ð¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¿°ËÍ½Å´¥Ð¥¹¤¬Â³¡¹¤È±¿¹ÒµÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê²¼¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼
¡üÂçºå¥á¥È¥í¡¡2025Ç¯10·î22Æü
¿¹Ç·µÜ¡¦µþ¶¶¼þÍ·¥Ð¥¹¤Î±¿¹ÔµÙ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ê¿ÁÇ¤è¤ê¡¢¿¹Ç·µÜ¡¦µþ¶¶¼þÍ·¥Ð¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö³º¼þÍ·¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëEV¼ÖÎ¾¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ï»þÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç±¿¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö³º¼ÖÎ¾¤ÎÈÎÇä¸µ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬Æ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Î©Æþ¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¤«¤éÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢±¿¹Ô¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´ÉÔÊØ¡¦¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿¹ÔµÙ»ß¤Î¥Ð¥¹¢ª°¦ÃæÏÂVAMO ¡ØE1¡Ù¾è¹ç¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¤òº¸¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥¹¤¬±¦¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿9·î1Æü»ö¸Î¤Î¥Ð¥¹¤ÈÆ±·¿
¡¼¡¼¡¼
¡¡Âç¼ê¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬EVMJ¥Ð¥¹¤Î°·¤¤¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Çº£¸å¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤«¤é¤â±¿¹ÔµÙ»ß¤ÎÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤°¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿ÍÌ¿¤ò¾è¤»¤ë¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ï¥Ð¥¹¤òÁª¤ó¤Ç¾è¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾èÌ³°÷´Þ¤á¤Æ¿ÍÌ¿ºÇÍ¥Àè¤Ç¤Î±¿¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤¤¤Þ¤¹¡£