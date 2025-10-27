プロ野球ドラフト会議（２３日）で、ＤｅＮＡから３位指名された北海高出身の東洋大・宮下朝陽内野手（２１）が、日本代表入りを目標に見据えてプロの道へ歩む。同日の会見では「即戦力を求められる。１年目から１軍で、将来的には侍ジャパンに選ばれたいと思っている。一年一年頑張っていきたい」と力を込めた。

２３年のドラフト４位でＤｅＮＡに入団した石上泰輝内野手（２４）は、東洋大の２学年先輩。その縁もあり、試合中継はよく見てきた球団の一つだ。宮下は「ガッツがあって雰囲気が良く、気合のあるチーム」と球団の印象を語る。「自分自身、プレーに対して感情を表に出すタイプではないんですけど、そういう気持ちもプロになったら出していけたらと思います」と意識改革を進めていく意欲を見せた。

石上は２年目の今年、１軍で遊撃手を中心に７３試合に出場。今後はポジションを争うことになるが、宮下は「追いつくのではなく、抜かせる実力をつけたい」と侍ジャパン入りへまい進する構えだ。石上の愛称は「ハマのカミカミ」。宮下は「ハマの―」何と呼ばれるようになるか。「ニックネームはないのでファンの方々に付けてほしいです」。道産子球児がハマの人気者を目指す。

（甲斐 毅彦）