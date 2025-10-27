À¾»³çý´õ¡Ö¤ª·Þ¤¨Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿Æü¡×¡¡¿Íµ¤½÷À·Ý¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö´ò¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤ë¥®¥ã¥ë¤Á¤£¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾»³çý´õ¡Ê39¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¤ç¤ó¤Á¤£¤¬¤ª·Þ¤¨Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿Æü¡£YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#youtube¡×¡Ö#¤¤ç¤ó¤Á¤£¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡Ö#ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡×¡Ö#¤¤ç¤ó¤Á¤Î¼ÁÌä¤ËNGÌµ¤·¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Î5·î¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¤ª²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¤ç¤ó¤Á¤£¡£¤¢¤ÎÆü¤è¤ê¡¢¼ÁÌä½À¤é¤«¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤ë¥®¥ã¥ë¤Á¤£¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¿¡£