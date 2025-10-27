AMOSTYLEの新コレクション「Fairy Couture」で叶える、幻想的なレーススタイル

トリンプの人気ブランド「AMOSTYLE BY Triumph」から、まるで妖精の羽のように軽やかな新コレクション＜Fairy Couture（フェアリークチュール）＞が登場します。繊細な編みレースと華やかなケミカルレースが織りなす幻想的なデザインは、女性らしさと上品さを両立。ふっくらとした谷間を演出しながらも、軽やかな着け心地を叶える一着です。2025年10月9日（木）より全国発売♪

妖精の羽のように軽やか♡AMOSTYLEの新コレクション

新コレクション＜Fairy Couture＞は、妖精の衣装からインスピレーションを得たシリーズ。

軽やかな編みレースをベースに、繊細で華やかなケミカルレースをアクセントに加え、ロマンティックで幻想的なムードを演出します。

ブラジャーには、ふっくらとした谷間とスリムなシルエットを叶える「チャーミングラマーⓇ スリムライン」を採用。

柔らかく肌になじむ素材で、日常の中でも心地よくエレガントなスタイルを楽しめます♡

軽やかに、しなやかに。フェアリーなシルエットを演出

脇高設計とU字バックのデザインにより、脇や背中の段差をすっきりカバー。アウターにも響きにくく、美しい後ろ姿をキープします。

さらに、多層構造の“マシュマロふっくらパッド”で自然なボリュームを調整できるのも嬉しいポイント。

新仕様の“エンジェルワイヤー”は肌当たりが優しく、長時間の着用でも快適なフィット感を実現します。まさに機能美とデザインの融合です♪

10月9日発売♡特別な日常を彩るランジェリー

＜Fairy Couture＞は、幻想的なムードと繊細なレースで日常を少し特別に変えてくれるコレクション。

軽やかでありながらも、しっかりと女性の美しさを引き立てる設計で、自信を与えてくれます。

発売は2025年10月9日（木）。ぜひこの秋、AMOSTYLEの新しい魅力に触れて、あなたの毎日にフェアリーな魔法を添えてみてはいかがでしょうか♪