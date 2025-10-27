金谷拓実は「72」で33位終戦、大西魁斗は51位 2年ぶりツアー出場の23歳が初優勝
＜バンク・オブ・ユタ選手権 最終日◇26日◇ブラックデザート・リゾートGC（ユタ州）◇7421ヤード・パー71＞最終ラウンドを終え、2打差の首位から出たマイケル・ブレナン（米国）が「66」を記録し、トータル22アンダーで優勝した。昨年プロ転向したブレナンは現在23歳で、2023年6月の「全米オープン」以来、2シーズンぶりに出場した米男子ツアーで勝利をおさめた。
〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?
決勝ラウンドに進んだ日本勢は2人。首位と6打差の11位から出た金谷拓実は、3バーディ・4ボギーの「72」と1つスコアを落とし、トータル10アンダー・33位タイでフィニッシュした。大西魁斗も、4バーディ・2ボギー・2ダブルボギーの「73」と苦戦。27位からトータル6アンダーの51位まで順位を落とし4日間を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
バンク・オブ・ユタ選手権 最終成績
チーム日本は世界4位！ 国別対抗戦 リーダーボード
佐久間圧勝！ マスターズGCレディース 最終成績
「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？
女子プロ愛用の『アイアンシャフト』を一斉調査！ 西郷、山下、古江、竹田、河本、佐久間らが選んだモデルの特長は？
〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?
決勝ラウンドに進んだ日本勢は2人。首位と6打差の11位から出た金谷拓実は、3バーディ・4ボギーの「72」と1つスコアを落とし、トータル10アンダー・33位タイでフィニッシュした。大西魁斗も、4バーディ・2ボギー・2ダブルボギーの「73」と苦戦。27位からトータル6アンダーの51位まで順位を落とし4日間を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
バンク・オブ・ユタ選手権 最終成績
チーム日本は世界4位！ 国別対抗戦 リーダーボード
佐久間圧勝！ マスターズGCレディース 最終成績
「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？
女子プロ愛用の『アイアンシャフト』を一斉調査！ 西郷、山下、古江、竹田、河本、佐久間らが選んだモデルの特長は？