ダメ押し弾のマンシー 山本由伸を称賛「ヤマの投球を見るのは本当に、本当に楽しい」



マックス・マンシー（c）SANKEI

＜2025年10月25日（土）（日本時間26日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

10月25日（日本時間26日）、ワールドシリーズ第2戦でロサンゼルス・ドジャースがトロント・ブルージェイズを5-1で下し、シリーズ成績を1勝1敗のタイに戻した。

前夜の大敗から一転、マックス・マンシー選手が8回にダメ押しとなるソロ本塁打を放ち、勝利に大きく貢献。試合後のインタビューでは、エース・山本由伸投手（27）の圧巻の完投を称賛するとともに、チームの落ち着きと結束を強調した。

マンシーは「昨夜は明らかに不発でしたが、そういうこともあります。相手打線が非常に好調だっただけです」と前日の敗戦を冷静に振り返り、「今夜はヤマが彼らを抑え込んでくれました。彼のために得点を挙げ、最後の数イニングを少し楽にできてよかった」と語った。

チームは初回から集中力を切らさず、9回までリズムを崩さない山本を攻守で支えた。

9回1失点の完投で勝利を手繰り寄せた山本について、マンシーは「彼の投球を見るのは本当に、本当に楽しい」と目を輝かせた。

「彼は自分が何をしたいのか明確に理解していて、自分の投球を完璧に実行する。何事にも動じず、常に"次の1球"に集中している」と、冷静沈着なメンタルと戦術眼を絶賛した。

また、自身のホームランについては「彼（ゴーズマン投手）は今日、スプリッターを本当によく投げていた」と前置きした上で、「彼のボールが少し浮いてきたタイミングを逃さなかった」と振り返った。

7回にウィル・スミスが先制弾を放つと、8回にマンシーがそれに続く一発。チームに大きな流れを呼び込んだ。

「誰もパニックになっていなかった。僕らはどんな時でも自分たちの野球をするだけ」とマンシー。

シリーズを振り出しに戻したドジャースは、次戦から本拠地ロサンゼルスへ。勢いそのままに連覇へ挑む。

