ブルージェイズ監督 現代野球では珍しい完投に「称賛されるべき。ロバーツ監督がヤマモトを続投させた理由も分かる」

10月25日（日本時間26日）、ワールドシリーズ第2戦がトロント・ロジャース・センターで行われ、ロサンゼルス・ドジャースが5―1で勝利。シリーズは1勝1敗のタイとなった。

前日に11得点を奪ったブルージェイズ打線だったが、この日はドジャース先発・山本由伸投手の前に沈黙。9回1失点の完投に抑え込まれた。

試合後、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が記者会見に臨み、山本の圧巻の投球について語った。





シュナイダー監督 試合後のコメント（一問一答）

Q：昨日はスネル投手を攻略しましたが、今日はその要素が欠けていたのでしょうか？ それとも山本投手がそれほど素晴らしかったのでしょうか？

ええ、彼はそれほど素晴らしかったです。初回に一、三塁無死というおそらく最大のチャンスを作りましたが、その後はほとんどチャンスがありませんでした。

ポストシーズンで2試合連続の完投というのは本当に印象的です。ゾーンを上手く使い、スプリットを内外に出し入れしていた。本当に見事なパフォーマンスでした。



Q：彼の独特な投球フォームについて、打者にはどのように対応させましたか？

確かにファンキーなフォームです。ワインドアップとストレッチでは違いがありますが、我々は準備していました。

彼は全ての球種を同じ軌道から投げ分け、球速を維持し、速球を良いコースに決めていました。準備不足ではなく、彼がそれを上回った。最高の出来だったと思います。



Q：第6戦で再び山本投手と対戦する可能性があります。選手たちが学べることは？

今年彼と対戦するのは初めてでしたが、今日で多くの情報を得られました。修正を加える材料になります。もっとも、今は次戦のグラスノー投手のことを考えています。

我々は修正能力の高いチームですし、次に活かせると思います。それでも、今日の彼は本当に素晴らしかった。



Q：自軍のケビン・ゴーズマン投手も好投しました。彼の内容については？

ケビンは本当に良かったです。低めの速球が効き、スプリットも効果的でした。17人連続アウトに取るなど、集中していました。

スミスへのホームランは狙いが外れただけで、彼は山本と互角に投げ合っていたと思います。典型的な投手戦でしたが、相手が数本良いスイングをしたというだけです。



Q：あれだけ投手戦になると、打順3巡目での采配に迷いはありませんでしたか？

ええ、常に考えています。ショウヘイ（大谷）をはじめ、ドジャースの上位打線は本当に危険です。7回の時点では試合の状況を見て判断しました。

ブルペンにも信頼がありますが、あの時点ではケビンを信じました。彼なら乗り切れると思ったし、実際に素晴らしい投球をしていました。



Q：現代野球では珍しい完投という結果を、どう捉えていますか？

本当に難しいことです。ロバーツ監督が彼を続投させた理由も分かります。あれだけの内容なら当然です。野球ファンも、こういう試合を評価すると思います。

完投は称賛されるべき。これが野球の醍醐味ですし、誰にも次に何が起こるか分かりません。これがリアルな野球の面白さだと思います。



シュナイダー監督は敗戦を悔やむ様子を見せながらも、「山本の投球は特別だった」と語り、潔く完敗を認めた。

「どちらに転んでもおかしくない試合だった。次は我々が修正する番だ」と前を向いた指揮官。シリーズはこのあとロサンゼルスに舞台を移し、さらに緊迫した戦いが続く。

