「かにしゃぶ」メニュー半額は太っ腹...！甲羅本店で8日間限定の超お得な「かにしゃぶ祭」が開催されるよ〜。《28日開始》
かに料理専門店「甲羅本店」では、2025年10月28日から31日までと、11月4日から7日までの合計8日間限定で「かにしゃぶ祭り」を開催します。
会席・セットメニューが最大で4400円もお得に
期間中、対象の「かにしゃぶ」メニューを半額で楽しむことができます。厳選したずわい蟹を秘伝の出汁で堪能できる、物価高の今こそうれしい特別企画です。
開催期間は、2025年10月28日から31日まで、11月4日から7日までの8日間限定で、ランチ・ディナータイムともに開催します。
・かにしゃぶ会席 北舞(きたまい)
かにしゃぶ、茹でがに、小鉢二種、サラダ、かに刺身、きしめん、デザートの会席です。
通常価格8800円のところ、特別価格の4400円に。
・かにしゃぶセット
かにしゃぶ、小鉢二種、サラダ、きしめんのセットです。
通常価格6600円のところ、特別価格の3300円に。
・単品かにしゃぶ
かにしゃぶをシンプルに味わう一品。かにの旨みをじっくり堪能したい人におすすめです。
通常価格5500円のところ、特別価格の2750円に。
いずれの写真もしゃぶ盛りは2人前です。また、2人前から注文可能です。
開催店舗は以下の通り。
【東日本エリア】
横浜甲羅本店、相模原甲羅本店、宇都宮甲羅本店、高崎甲羅本店、大宮甲羅本店、三鷹甲羅本店、柏甲羅本店、八千代甲羅本店、松戸甲羅本店
【中・西日本エリア】
豊橋甲羅本店、豊田甲羅本店、岡崎甲羅本店、刈谷甲羅本店、春日井甲羅本店、津島甲羅本店、一宮甲羅本店、白鳥甲羅本店、半田甲羅本店、浜松甲羅本店、甲羅高林店、静岡甲羅本店、博多甲羅本店
メニュー内容は予告なしに変更となる場合があります。
※価格はすべて税込です。
